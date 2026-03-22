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Giovanny Ayala arremetió contra Jessi Uribe y lanzó crítica por sus presentaciones: "chillón"

Giovanny Ayala opinó sobre Jessi Uribe y su comentario sobre su estilo vocal generó reacciones entre usuarios en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Giovanny Ayala arremetió contra Jessi Uribe y lanzó crítica por su forma de cantar
Giovanny Ayala criticó a Jessi Uribe en sus redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

Un comentario publicado en redes sociales por Giovanny Ayala generó conversación entre seguidores del género popular, luego de referirse a Jessi Uribe y su estilo vocal en un video que rápidamente se volvió tendencia.

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¿Cómo es la relación de Jessi Uribe y Giovanny Ayala?

La relación entre Jessi Uribe y Giovanny Ayala ha estado marcada por una mezcla de respeto profesional como colegas del género popular y algunos roces públicos que han llamado la atención en los últimos años.

En redes recuerdan que el punto de mayor tensión ocurrió tras el lanzamiento del remix de la canción "Guaro". Giovanny Ayala expresó su descontento por no haber sido invitado a participar en el proyecto, considerando que él es uno de los pioneros del género.

¿Cómo es la relación de Jessi Uribe y Giovanny Ayala?
En redes destacan detalles de la relación de Jessi Uribe y Giovanny Ayala / (Fotos del Canal RCN)

Ante esto, Jessi Uribe respondió de manera contundente, señalando que las invitaciones no eran una obligación y que el género no le pertenecía a nadie en particular. Este intercambio de declaraciones en redes sociales enfrió la relación entre ambos.

Ayala ha criticado en varias ocasiones lo que él percibe como una "falta de humildad" o un cambio en la esencia de los nuevos exponentes del género. Por su parte, Jessi Uribe ha mantenido una postura de enfocarse en su carrera actual, evitando profundizar en polémicas largas.

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¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre Jessi Uribe en redes sociales?

En una dinámica compartida a través de su cuenta de Instagram, Giovanny Ayala decidió dar su opinión sobre varios artistas del género popular, analizando aspectos como la trayectoria, el estilo y la interpretación vocal.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que hizo sobre Jessi Uribe. El cantante aseguró que, desde su perspectiva, el artista debería ajustar su forma de cantar.

“Hay que dejar de cantar tan chillón. Deje de chillar tanto cantando”, expresó.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre Jessi Uribe en redes sociales?
Giovanny Ayala criticó las presentaciones de Jessi Uribe / (Fotos del Canal RCN)

La afirmación se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir el fragmento y a debatir sobre el comentario.

¿Qué opinó Giovanny Ayala sobre otros artistas del género popular?

Además de referirse a Jessi Uribe, Giovanny Ayala también habló sobre otros cantantes del género popular. Sobre Jhonny Rivera destacó su cercanía con el público y su forma de conectar con la gente.

En cuanto a Luis Alberto Posada, reconoció su trayectoria dentro de la música popular, mientras que al mencionar a Darío Gómez hizo referencia a su papel como figura representativa del género.

También habló de Luis Alfonso, a quien identificó como parte de una nueva generación de artistas, resaltando su crecimiento dentro de la industria.

En medio de estas opiniones, algunos usuarios notaron la ausencia de otros nombres, lo que también generó comentarios adicionales en redes sociales y amplió la conversación alrededor del contenido compartido por el cantante.

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