Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe en su cumpleaños: así celebraron sus 39 años

La celebración de cumpleaños de Jessi Uribe no pasó desapercibida en redes sociales, luego de que el artista compartiera un momento especial que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

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¿Cuántos años cumple Jessi Uribe y cómo celebró con Paola Jara?

El cantante de música popular Jessi Uribe, nacido el 22 de marzo de 1987 en Bucaramanga, cumplió 39 años. A través de sus redes sociales, el artista compartió varios mensajes en los que expresó su agradecimiento por un nuevo año de vida.

Jessi Uribe celebró su cumpleaños en compañía de Paola Jara / (Foto de freepik)

En sus publicaciones, Uribe dejó ver que la celebración estuvo marcada por la compañía de sus seres cercanos. Entre los momentos que más llamaron la atención estuvieron las imágenes junto a su esposa, Paola Jara, y su entorno familiar.

El cantante también destacó que, más allá de la fecha, lo importante fue compartir este día con las personas que hacen parte de su vida, un mensaje que fue replicado por varios de sus seguidores en redes sociales.

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¿Qué sorpresa le dio Paola Jara a Jessi Uribe en su cumpleaños?

Uno de los aspectos que más generó comentarios fue la sorpresa que Paola Jara preparó para Jessi Uribe. El cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró el detalle que recibió.

En las imágenes se observa una habitación decorada con globos en forma de corazón y varios mensajes con la frase “Te amo”. Además, el espacio incluía un pastel de cumpleaños que hacía parte de la ambientación.



Mientras grababa el video, el cantante reaccionó al detalle y expresó en repetidas ocasiones que le parecía un gesto significativo. Este momento fue compartido con sus seguidores, quienes rápidamente comentaron la publicación.

Según los internautas, este tipo de detalles reflejan la dinámica de la pareja, que suele compartir aspectos de su vida cotidiana a través de redes sociales.

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¿Cuál es la diferencia de edad entre Jessi Uribe y Paola Jara?

Otro tema que ha sido recurrente en redes sociales es la diferencia de edad entre Jessi Uribe y Paola Jara. La pareja tiene una diferencia de cuatro años, siendo la cantante mayor.

Aunque este aspecto ha generado comentarios en distintas ocasiones, ambos artistas han respondido de manera natural en sus publicaciones, sin darle mayor relevancia.

La diferencia de edad entre Jessi Uribe y Paola Jara llama la atención en redes / (Foto de AFP)

De hecho, en redes sociales han mostrado que manejan este tema con tranquilidad, lo que ha sido destacado por algunos seguidores, quienes afirman que su relación se mantiene estable pese a los comentarios externos.

La reciente celebración de cumpleaños volvió a poner en conversación la relación de los artistas, especialmente por la forma en que comparten estos momentos con su audiencia digital.