Los rumores sobre una supuesta infidelidad en la relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg han tomado fuerza en redes sociales. Las declaraciones del periodista han generado todo tipo de comentarios entre los internautas.

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¿Qué rumores de infidelidad surgieron sobre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La información comenzó a circular el 16 de marzo de 2026, luego de que usuarios compartieran capturas de una conversación privada entre Carmen Villalobos y fans, en la que la actriz reconocía sentirse “muy destrozada” tras la supuesta infidelidad que se le atribuía a su expareja.

Carmen Villalobos afirmó sentirse "muy destrozada" tras su ruptura / (Foto de AFP)

Según lo reportado, se filtraron algunas conversaciones privadas de Villalobos que habrían dado indicios sobre el fin de su relación de aproximadamente dos años, lo que algunos internautas interpretaron como vinculado a rumores de infidelidad.

Sin embargo, hasta el momento, no existen pruebas públicas que confirmen los rumores, y la información proviene únicamente de las redes sociales y mensajes filtrados.

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¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre su ruptura con Frederik Oldenburg?

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores un mensaje en el que difundió libremente su estado emocional. En él, la actriz dejó ver que los rumores sobre su expareja la habían afectado profundamente, mostrando un lado más vulnerable frente a la situación.

“Súbanlo donde quieran y escriban lo que quieran… yo estoy muy destrozada”, escribió.

Carmen Villalobos se mostró afectada tras su ruptura junto a Frederik Oldenburg / (Foto de AFP)

Sin embargo, Villalobos no ha emitido declaraciones públicas formales sobre la presunta infidelidad. La actriz ha mantenido silencio, mientras sus seguidores siguen atentos a cualquier pronunciamiento que pueda esclarecer la situación.

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¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre la presunta infidelidad a Carmen Villalobos?

Las especulaciones sobre Frederik Oldenburg aumentaron luego de que fuera visto acompañado de Marjanca Polutnik, ganadora de Exatlón Eslovaquia 2020, en eventos públicos como el clásico mundial de béisbol. Algunos fans interpretaron su presencia como un posible vínculo sentimental.

Oldenburg aclaró que Polutnik es su amiga y que compartieron actividades como ir al estadio, viajar y visitar centros comerciales y la playa, pero que todo fue dentro de la amistad.

"Ella es mi amiga, muy hermosa", afirmó.

Al ser preguntado si sentía algo más por ella, respondió que no, y señaló que está “soltero y en paz”, sin necesidad de rendir cuentas sobre su vida personal.