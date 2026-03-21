¿La Toxi Costeña volverá a La casa de los famosos Colombia? ¡Esto se sabe!

La Toxi Costeña continúa posicionandose en el centro de la conversación digital. Esta vez la cantante ha llamado la atención luego de que aumentaran los rumores sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué ha dicho La Toxi Costeña sobre La casa de los famosos?

La Toxi Costeña, cuyo nombre es Cindy Paola Bustillo, ha seguido refiriéndose al reality tras su participación en la edición de 2025. En distintas intervenciones y publicaciones, ha opinado sobre la temporada actual de 2026.

La Toxi Costeña, participante de La casa de los famosos 2025 / (Foto del Canal RCN)

Entre sus comentarios, ha señalado que los participantes actuales tendrían una actitud más moderada frente a las cámaras. Según sus declaraciones, algunos concursantes evitan generar conflictos por temor a reacciones del público en redes sociales.

También ha cuestionado la forma en que se desarrollan las discusiones dentro de la casa. Afirmó que las diferencias entre participantes se resuelven rápidamente, lo que, desde su percepción, cambia la dinámica del programa frente a temporadas anteriores.

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¿La Toxi Costeña volverá a La casa de los famosos?

La posibilidad de un regreso de La Toxi Costeña surgió recientemente en el programa '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', emitido el 20 de marzo.

En ese espacio, Roberto Velásquez conversó con Omar Murcia y Santiago Vargas, invitados del programa, sobre quiénes podrían ser los próximos invitados en ingresar a la casa más famosa del país.

En medio del intercambio de ideas se mencionaron varias celebridades que han vuelto a visitar el reality; sin embargo, Roberto afirmó que se venía el quinto “congelado” y, como pista, mencionó una canción de La Toxi Costeña.

"El quinto llega, como Macta llega", afirmó.

Hasta ahora, no se ha anunciado su visita oficial en la temporada 2026. Sin embargo, su nombre continúa generando conversación entre los seguidores del programa, quienes afirman que su ingreso podría influir en la convivencia del programa.

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¿Qué celebridades han vuelto a La casa de los famosos en 2026?

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos, El Jefe ha dado ingresos temporales bajo dinámicas como los “congelados” o visitas especiales. En este formato han participado figuras de la temporada anterior, como Melissa Gate y Altafulla, quienes han interactuado directamente con los concursantes actuales.

Asimismo, Yina Calderón y Karina García han hecho parte de actividades específicas dentro del programa, como dinámicas de juicio, en las que evaluaron situaciones ocurridas en la convivencia.

Estas participaciones han sido utilizadas por la producción para introducir nuevos elementos en el desarrollo del reality y generar reacciones entre los habitantes.