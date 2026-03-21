Koral Costa desata rumores de infidelidad tras su ruptura con Omar Murillo: ¿qué dijo?

Un reciente video de Koral Costa reactivó la conversación en redes sociales y generó nuevas interpretaciones sobre su ruptura con Omar Murillo, dejando abierta la discusión entre los usuarios.

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¿Cuál es la historia de Koral Costa y Omar Murillo?

La historia de Koral Costa y Omar Murillo (conocido como "Bola 8") es ampliamente recordada en el mundo de la farándula colombiana, especialmente porque duró 18 años.

En redes recuerdan la historia de Koral Costa y Omar Murillo / (Foto del Canal RCN)

En redes destacan que, a lo largo de los años, construyeron una relación basada en la amistad, convirtiéndose en el apoyo fundamental del otro en sus respectivas carreras: ella en la música popular y las redes sociales; él en la actuación y los reality shows.

Aunque no revelaron la razón exacta por la que terminaron, Omar ha declarado en entrevistas que el amor y el respeto por Koral siguen presentes, y que mantienen una comunicación constante como amigos.

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¿Por qué Koral Costa llamó la atención tras su ruptura con Omar Murillo?

En un video que publicó en sus redes sociales, Koral envía un mensaje directo sobre los límites dentro del hogar. Costa señala que no es necesario llevar amigas a la casa cuando se tiene una relación, pues esto podría generar situaciones incómodas o malentendidos.

Koral Costa compartió inesperada reflexión en sus redes sociales / (Foto del Canal RCN)

A lo largo del contenido, también menciona que el respeto dentro de la relación debe ser una responsabilidad compartida, aunque enfatiza que el hombre tiene un papel clave en establecer límites y dar el lugar a su pareja.

El diablo es puerco, no le ponga carne a su marido en la casa.

Además, plantea que hay quienes “se pintan con una cara” pero podrían actuar de otra manera, lo que, según su reflexión, puede generar riesgos para la estabilidad de una relación.

Tras su publicación, internautas han relacionado estas declaraciones con su reciente ruptura con Omar Murillo, lo que ha generado interpretaciones sobre el posible trasfondo del mensaje.

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¿Hubo infidelidad en la relación entre Koral Costa y Omar Murillo?

Tras la difusión del video, algunos usuarios en redes sociales manifestaron su curiosidad y plantearon la posibilidad de que el mensaje esté relacionado con la intervención de "alguien más" en su pasada relación.

Sin embargo, previo a esta publicación, Costa había desmentido versiones que circulaban en redes sobre una supuesta infidelidad. En ese momento, aclaró que la ruptura no estuvo motivada por la intervención de terceros, sino por decisiones compartidas dentro de la relación.

Pese a ello, los internautas afirman que el nuevo contenido podría contener indirectas, lo que ha reactivado el debate en distintas plataformas digitales.