Andrea Valdiri rompe el silencio tras críticas por su estilo de vida: “la gente no respeta”

Andrea Valdiri volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, la creadora de contenido llamó la atención tras enviar una contundente respuesta a quienes cuestionan su estilo de vida.

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¿Por qué Andrea Valdiri respondió a críticas sobre su estilo de vida?

La situación comenzó cuando una usuaria identificada como Lía Muñoz, publicó un video en el que cuestionó la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri.

Según dijo, el evento no habría sido una reunión familiar, sino una actividad organizada para generar ingresos a través de contenido digital.

A partir de esas afirmaciones, varios internautas empezaron a compartir comentarios sobre el origen de los recursos utilizados para la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, señalando que se trató de un evento de alto costo.

Andrea Valdiri llamó la atenciós tras el quinceañero de su hija / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Ante estas declaraciones, Valdiri decidió pronunciarse públicamente y aclarar varios puntos relacionados con su trabajo y la forma en la que obtiene sus ingresos.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre sus ingresos?

A través de sus historias, Andrea explicó que su actividad en redes sociales no se limita a generar ingresos directamente desde plataformas como Instagram. En su declaración, señaló que en Latinoamérica estas aplicaciones no realizan pagos directos a creadores por contenido.

Andrea Valdiri reveló detalles sobre sus ingresos / (Foto del Canal RCN)

La influencer aseguró que su trabajo está basado en alianzas comerciales y distintos negocios que ha construido a lo largo del tiempo. Además, rechazó la idea de que eventos familiares, como celebraciones de sus hijas, estén motivados únicamente por fines económicos.

"Yo sé que tú hablas bajo la niña esa interior que tienes con resentimiento", contestó.

En sus palabras, también hizo referencia a lo que considera desconocimiento sobre el funcionamiento del entorno digital, indicando que muchas opiniones surgen sin información completa sobre este tipo de actividades.

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¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras los cuestionamientos?

Durante su intervención, la creadora de contenido manifestó su inconformidad frente a los comentarios que, según explicó, afectan su imagen y la de su familia. En ese contexto, anunció que tomará acciones legales frente a las declaraciones que considera inapropiadas.

La creadora de contenido enfatizó que no permitirá que se hagan señalamientos sobre su patrimonio o que se establezcan relaciones con actividades ilícitas. Así mismo, hizo un llamado a que exista mayor responsabilidad al momento de emitir opiniones en espacios digitales.