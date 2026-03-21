Beba llamó la atención tras revelar detalles de una conversación con el papá de Mariana Zapata

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, nuevas declaraciones de Beba han generado conversación en redes. La exparticipante del reality llamó la atención al revelar detalles de una conversación que sostuvo con el papá de Mariana Zapata.

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¿Cómo era la relación entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, Mariana Zapata y Beba construyeron una relación cercana que fue ampliamente comentada por la audiencia.

Ambas participantes compartieron momentos de apoyo mutuo dentro del programa, lo que llevó a que muchos las identificaran como una de las alianzas más sólidas de la temporada.

Mariana Zapata y Beba demostraron su cercanía en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras salir del reality, Beba aseguró que la relación no fue parte de una estrategia, sino una conexión que surgió de manera natural. Según explicó, esperaba que ese vínculo pudiera mantenerse fuera del programa.

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¿Qué le dijo el papá de Mariana Zapata a Beba tras La casa de los famosos Colombia?

En una transmisión en vivo, Beba habló sobre una conversación que tuvo con el papá de Mariana Zapata luego de su salida del programa. Albeiro Zapata le expresó que había percibido el cariño que Beba le tenía a Mariana Zapata y que valoraba la manera en la que se comportó con ella dentro del reality.

"El papá de Mariana me dijo que estaba muy agradecido conmigo, que se había dado cuenta del aprecio que le tenía a Mariana", destacó.

Según contó Beba, el padre de Mariana le explicó que, durante el “congelado”, sintió presión por comentarios que circulaban fuera del programa. Por esa razón, decidió no decirle nada en ese momento, evitando decir algo que pudiera interpretarse de forma negativa.

Beba se encontró con el papá de Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Beba reveló que este comentario le generó tranquilidad, pues, según dijo, el silencio del padre la llevó a cuestionarse cómo estaba siendo percibida su participación fuera del programa, especialmente por las opiniones que circulaban en redes.

¿Qué dijo Beba sobre su relación con Mariana Zapata tras La casa de los famosos?

En medio del live, Beba también se refirió a las reacciones que surgieron tras su salida del reality, señalando que algunas personas no estaban de acuerdo con su cercanía con Mariana. Según explicó, identificó comentarios que sugerían que su presencia podía influir en ella de manera negativa.

Frente a esto, Beba aseguró que respeta estas opiniones. Sin embargo, dejó claro que su percepción de la relación no se basa en esos comentarios, sino en lo que vivió directamente dentro de La casa de los famosos Colombia y en las conversaciones que tuvo con Mariana durante la convivencia.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones en redes sociales, donde los internautas continúan analizando la relación entre ambas participantes y lo ocurrido tras su salida del reality.