Altafulla causa revuelo al confesar sus sentimientos sobre Yuli Ruiz: "es muy bonita"

Tras su visita a La casa de los famosos Colombia, Altafulla llamó la atención tras revelar lo que piensa acerca de algunos participantes del reality. El artista generó comentarios al confesar qué percibió de Yuli Ruiz.

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¿Por qué Altafulla estuvo en La casa de los famosos Colombia?

Su reciente aparición en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no fue como concursante, sino como parte de una dinámica especial denominada la "semana del líder tirano". Altafulla regresó a la casa el lunes 16 de marzo de 2026 con misiones específicas.

Altafulla visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras ser invitado por El Jefe del reality, actuó como "sabio consejero" y aliado estratégico de Eidevin López, el líder de esa semana.

Su visita, que duró tres días, tuvo el objetivo de sacudir la convivencia, asignar roles de servicio a otros participantes y generar momentos que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

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¿Qué pasó entre Altafulla y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Bajo las órdenes del "líder tirano" Eidevin López, se realizó una dinámica de actuación narrada por Juanda Caribe. La obra se titulaba "Besito en ayuna" y en ella Altafulla interpretaba a un "consejero" enamorado, mientras Yuli Ruiz hacía el papel de una sirvienta.

Altafulla y Yuli Ruiz protagonizan beso en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Durante la escena, Altafulla propuso un beso como parte del guion, y ante la insistencia del líder de la semana por cumplir con la dinámica, ambos se besaron.

Lo que generó comentarios fue que el beso ocurrió frente a Alejandro Estrada, quien ha tenido un vínculo sentimental cercano con Yuli dentro de La casa.

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¿Qué dijo Altafulla sobre Yuli Ruiz?

Tras su salida del programa, el cantante fue invitado a una entrevista en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?'. En medio de la conversación, Altafulla fue cuestionado acerca de su perspectiva acerca de algunos participantes del reality, en especial de Yuli.

El artista reveló que había percibido a Ruiz como una persona empoderada, femenina y con sus metas claras. En adición a ello, destacó su aspecto físico:

Divina, dándola toda también. Yo la vi como que como que se paraba en la raya, sentaba a su posición empoderada, mujer femenina. Es muy bonita.

El mensaje llamó la atención en redes, donde los internautas cuestionaron si podría pasar algo entre Altafulla y Yuli en cuanto ella saliera del reality.