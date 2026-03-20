Karina García generó revuelo al confesar un detalle sobre Mariana Zapata: ¿qué dijo?

Karina García y Mariana Zapata vuelven a estar en el centro de la conversación tras unas declaraciones que García hizo sobre Zapata en ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?'.

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¿Qué dijo Karina García sobre Mariana Zapata?

Durante su participación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', Karina García habló abiertamente sobre Mariana Zapata, con quien tuvo una amistad que terminó en medio de desacuerdos.

Sin embargo, sus palabras llamaron la atención porque no se centraron en el conflicto, sino en destacar aspectos de su personalidad.

Karina García revela detalles sobre Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

Según explicó, Zapata es una persona coherente con sus decisiones y actúa de la misma forma tanto en lo público como en lo privado. García aseguró que, en su experiencia, Mariana no accede a situaciones que no desea, haciendo referencia a su vínculo con Eidevin López.

“Así como ustedes la ven, ella es así en la vida real. Ella es una pelada que si no le gusta un man, ella no se lo va a besar".

Además, señaló que durante los años que compartieron como amigas pudo conocer de cerca su forma de ser, lo que le permite hablar con seguridad sobre su comportamiento.

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¿Por qué Karina García defendió a Mariana Zapata?

En medio de su intervención, Karina también se refirió a los rumores que han rodeado a Mariana Zapata, especialmente en relación con supuestos vínculos sentimentales.

Karina García defendió a Mariana Zapata en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?' / (Fotos del Canal RCN)

La creadora digital indicó que, tanto ella como su examiga, han sido objeto de comentarios y versiones que, según afirma, no corresponden a la realidad. En ese sentido, explicó que muchas de las historias que circulan en redes sociales no son reales.

A ella por ejemplo le han montado muchas relaciones que no han existido y yo también he sido v1ct¡m4 de eso.

García también mencionó que ciertos calificativos que han surgido alrededor de Zapata estarían relacionados con este tipo de especulaciones, lo que ha influido en la percepción pública de su imagen.

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¿Por qué Karina García y Mariana Zapata se dejaron de hablar?

En redes destacan que el problema entre Karina García y Mariana Zapata no fue por una sola situación, sino por varias polémicas que se fueron acumulando y terminaron dando fin a su amistad.

Por un lado, hubo un conflicto relacionado con el cantante Blessd. Según versiones que circularon en redes y comentarios de otras figuras, ambas habrían estado involucradas con él en distintos momentos, lo que generó tensiones entre ellas.

Las declaraciones generaron conversación entre los internautas, quienes no esperaban que Karina se expresara en esos términos sobre Mariana, teniendo en cuenta los antecedentes entre ambas.

Aunque García no habló directamente sobre una posible reconciliación, sí dejó claro que reconoce aspectos positivos de su examiga, más allá de las diferencias que hayan tenido.

Para algunos seguidores, esto podría interpretarse como una postura más conciliadora, mientras que otros consideran que simplemente respondió desde su experiencia personal.