Lina Tejeiro reaparece y hace contundente confesión sobre su embarazo

Por primera vez, Lina Tejeiro habló en sus redes sociales tras confirmar su embarazo y reveló detalles que sorprendieron a sus seguidores.

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Precisamente, el pasado 30 de abril, la actriz y empresaria confirmó con un video que está esperando a su primer bebé, sin embargo, no dio mayores detalles sobre el tema, pues no reveló quién sería el padre.

Lo que sí, es que emocionó, pues durante años, ella había dicho que no quería ser madre, pero de un tiempo de para acá, decía que ya se sentía preparada para serlo y así se dio.

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Es por esto por lo que, Tejeiro reapareció en su Instagram para hablar con sus seguidores después de varios meses de ausencia en sus historias.

¿Qué dijo Lina Tejiro al hablar nuevamente en sus historias tras confirmarse su embarazo?

La actriz, influenciadora y empresaria, Lina Tejeiro, rompió el silencio tras confirmarse su embarazo y en horas de la tarde de este jueves 7 de mayo, reapareció en sus historias de Instagram, hablando por primera vez luego de varios meses.

Lina Tejeiro rompe el silencio sobre su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, dijo que le daba pena hablar otra vez por video, debido a que llevaba meses sin comunicarse con sus seguidores por medio de sus historias, pero lo que sí dijo es que han pasado muchas cosas.

Lina dijo que sabía que el público tenía muchas preguntas y que ella iba a contestar, pero no todos. Revelo que daría detalles de su embarazo, pero que no expondría cosas más privadas sobre su familia.

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Pues confesó que, al revelar a las personas cercanas, los internautas han hecho comentario pasados y por eso, omitirá cierta información en sus redes, dando a entender que no hablaría sobre el padre de su hijo.

¿Qué ha revelado Lina Tejeiro tras su embarazo?

Lina Tejeiro no ha dado mayor detalle de su embarazo, pero sí dijo que iba a compartir varios momentos como los síntomas de su gestación y otras preguntas que tienen sus seguidores.

Lina Tejeiro habló tras confirmar su embarazo y aclaró qué no revelará. (Foto/ Canal RCN)

Pero ha evitado el tema de hablar sobre el padre del bebé y por lo que reveló, no dará esa información por proteger su privacidad.

Por ahora, la actriz ha compartido fotos de cómo luce su pancita y cómo ha vivido estos estos meses en esta nueva etapa de su vida.