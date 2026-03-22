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Sara Uribe reveló qué opina de la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos: “mueble”

Sara Uribe causó revuelo al enviarle un inesperado consejo a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Uribe reveló qué opina de la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos

En medio de una conversación en Buen día Colombia, Sara Uribe fue consultada sobre lo que piensa de la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. Sus comentarios generaron conversación en redes sociales.

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¿Qué dijo Sara Uribe sobre la participación de Manuela Gómez?

En el set de Buen día Colombia, Nicolás Arrieta le preguntó directamente a Sara Uribe por la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia, haciendo referencia a comentarios que circulaban sobre su rol dentro del programa.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la participación de Manuela Gómez?
Sara Uribe compartió detalles sobre Manuela Gómez en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras ser cuestionada sobre si consideraba que Manuela Gómez es un “mueble”, término que suele usarse para referirse a una persona que no genera contenido dentro de un reality, Uribe respondió con una frase que no pasó desapercibida:

“Hay muebles de muebles, el problema es que en este mueble no se sienta cualquiera y creo que en ella tampoco”.

Sus palabras sorprendieron a varios internautas, ya que tanto Sara Uribe como Manuela Gómez mostraron cercanía en el reality, por lo que no esperaban ese tipo de comentario.

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¿Qué dijo Sara Uribe sobre el matrimonio de Manuela Gómez?

En el mismo espacio, Sara Uribe fue consultada sobre la posibilidad de que Manuela Gómez acepte la propuesta de matrimonio.

La presentadora aseguró que la pareja de Manuela Gómez ha hecho múltiples esfuerzos para construir su relación. Según sus palabras, él cuenta con varios aspectos a su favor, como su trabajo, su presencia en redes, sus proyectos, su vínculo con su hija y el estilo de vida que comparten.

En ese contexto, hizo referencia a la importancia de valorar esos elementos dentro de la relación.

Gorda, ya no pida más, que ya no estamos en edad de merecer tantas cosas. Por favor, quédese ahí.

Estas declaraciones generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron que los comentarios de Sara dejan en evidencia el tipo de relación que tiene con Manuela tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Uno de los momentos que ha mantenido a Manuela Gómez en conversación fue la propuesta de matrimonio que recibió dentro de La casa de los famosos Colombia en febrero de 2026.

El hecho ocurrió durante la dinámica conocida como “congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben visitas. En ese momento ingresaron su pareja, Juan Pablo Restrepo, conocido como “El Gringo Paisa”, junto a su hija.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?
Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Durante la actividad, Restrepo le entregó un anillo de compromiso y expresó su intención de dar el siguiente paso en su relación. Gómez reaccionó con emoción y rompió la dinámica al intentar acercarse a su hija, lo que derivó en una sanción dentro del programa.

El momento generó conversación en redes sociales, especialmente porque Manuela Gómez no dio una respuesta concreta en ese instante y, hasta el momento, no ha entregado declaraciones claras sobre la propuesta.

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