La casa de los famosos Colombia: la IA anticipa quién podría liderar la votación del público hoy
La IA predice quién podría liderar la votación del público en La casa de los famosos Colombia hoy de eliminación.
Este domingo, como es costumbre, se vive el día de eliminación en La casa de los famosos Colombia, por lo que la inteligencia artificial (IA) recientemente predijo no solo quién saldrá de la competencia de convivencia, sino también quién podría tener la mayor votación por parte del público.
¿Cómo será la gala de eliminación de hoy en La casa de los famosos Colombia?
Durante la gala de eliminación, se darán a conocer los porcentajes de votación por parte del público.
Hasta hace poco, Carla y Marcelo informaban estos resultados directamente a los participantes, quienes además podían conocer quién contaba con más apoyo del público para ajustar sus estrategias dentro de la casa.
Sin embargo, esta dinámica cambió: ahora los concursantes no saben los porcentajes exactos ni quién lidera en la votación.
Los participantes que esta noche están en riesgo de salir son Campanita, Juan Palau, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Juancho Arango y Tebi Bernal.
En este sentido, según el público y la popularidad que se ha mostrado en semanas anteriores, se especula que el de mayor votación podría estar entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe, quienes han recibido un apoyo constante de sus televidentes.
¿Quién podría tener el mayor respaldo del público según la IA?
Pero otro de los participantes que también podría contar con un alto porcentaje de votación es Tebi Bernal, debido al supuesto vínculo que ha mostrado con Alexa Torrex, lo que podría motivar a su fandom a apoyarlo fuertemente.
Por su parte, Alejandro Estrada también podría recibir votos de la fanaticada a Alexa, ya que es muy cercano a la creadora de contenido.
La IA arrojó sus predicciones para la gala del 22 de marzo, indicando que el participante con mayor votación por parte del público se encuentra entre estos tres competidores, aunque el resultado final se conocerá únicamente esta noche durante la transmisión en vivo.
Según la dinámica de la casa y la popularidad que han mostrado los participantes, Juanda Caribe parece ser el que tiene más posibilidades de obtener la mayor votación, y aunque no ingresaría de primero, pues, como bien se conoce, ahora entran en desorden.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike