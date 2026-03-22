En horas del mediodía de este domingo 22 de marzo, el jeje de La casa de los famosos Colombia 2026 dio una gran noticia sobre el poder de la resurrección, pues en esta temporada no podía faltar el regreso de uno de los exparticipantes.

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Sin duda, este acontecimiento causó revuelo en redes sociales, no solo porque era uno de los poderes más esperados, sino porque las candidatas para volver a la casa más famosa son bastante polémicas.

Entre tanto, la dinámica de este año será diferente y la inteligencia artificial no revelaría quién podría aprovechar ese poder de resurrección para su regreso.

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¿Quiénes son las candidatas para usar el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 2026?

El jefe anunció a Beba, Marilyn Patiño y a Luisa Cortina como las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 que podrían tener la última oportunidad de volver a la competencia.

IA sorprende al predecir quién volvería a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Mencionado anteriormente, estas son las exparticipantes más polémicas, que más han generado reacciones en redes sociales y que, cualquiera de ellas, quien pueda volver, podría causar revuelo dentro de la convivencia.

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¿Quién podría reingresar a La casa de los famosos Colombia 2026 según la IA?

De acuerdo con la predicción de la IA, teniendo en cuenta que los mismos participantes son quienes eligen a la excompañera que quieren que vuelva a La casa de los famosos Colombia 2026, podría ser Luisa Cortina, pues tiene una alta probabilidad.

¿Por qué Luisa Cortina podría volver a La casa de los famosos Colombia 2026 según la IA?

Según lo que dice la Inteligencia artificial, los participantes votarán para que se quede la famosa que más les conviene en su juego, ni siquiera la más fuerte, sino quien se acomode a sus intereses.

Lo que dice la IA, es que a Luisa la pueden ver como una aliada potencial por u personalidad, mientras que, Beba puede volver a sacudir la casa y no es algo que muchos quieran dentro del juego.

Por su lado, Marilyn podría depender de las relaciones que hizo en la casa, si dejó roces o aliados.

IA revela quién volvería a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se elige a la participante para su reingreso a La casa de los famosos Colombia 2026?

Beba, Luisa Cortina y Marylin Patiño ingresan como invitadas a La casa de los famosos Colombia 2026 en la gala del martes 24 de marzo.

Desde esa fecha, estarán hasta el viernes y ese día, los famosos decidirán a través de una votación a quién le darán el poder de resurrección.