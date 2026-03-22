Así fue el emotivo homenaje de Luis Alfonso a Yeison Jiménez en el Festival Estéreo Picnic

Este fin de semana se lleva a cabo el Festival Estéreo Picnic en la ciudad de Bogotá, uno de los eventos musicales más esperados del año, que reúne a artistas nacionales e internacionales y convoca a miles de asistentes en cada edición.

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¿Cómo fue la presentación de Luis Alfonso en el Festival Estéreo Picnic?

En su cartel de este año estuvo presente el cantante de música popular Luis Alfonso, quien se presentó el 21 de marzo ante el público del festival.

Durante su show, el artista interpretó varios de sus temas y generó una ola de reacciones tras su gesto con el fallecido cantante Yeison Jiménez.

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La presentación de Luis Alfonso hizo parte de la programación del festival y reunió a fanáticos del género popular dentro del evento.

Además de su repertorio, uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando el artista decidió hacer una mención especial en medio de su presentación.

Luis Alfonso rinde emotivo homenaje a Yeison Jiménez en pleno Festival Estéreo Picnic. (Foto: Canal RCN y AFP)

Este instante generó reacciones entre los asistentes y posteriormente en redes sociales, donde se compartieron los elogios que recibió tras el homenaje que le rindió al cantante caldense.

¿Por qué Luis Alfonso rindió homenaje a Yeison Jiménez?

Durante su presentación, Luis Alfonso rindió un homenaje a su colega y amigo Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero, esta noticia que generó tanta conmoción y reacciones en Colombia tras el trágico fallecimiento del artista.

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Uno de los artistas que se mostró visiblemente afectado tras la noticia fue Luis Alfonso y tras el fallecimiento ha estado ha estado en varios de los homenajes que se le han realizado al cantante caldense.

Luis Alfonso rinde emotivo homenaje a Yeison Jiménez en pleno Festival Estéreo Picnic. (Foto: AFP)

Y esta vez, no fue distinto, Luis Alfonso incluyó este momento dentro de su show su homenaje, dejando claro su admiración hacia Yeison Jiménez sigue vivo, tras este gesto los asistentes reaccionaron con aplausos.

En redes sociales, también algunos usuarios reaccionaron a este gesto, elogiando el reconocimiento que hizo durante el festival.

Entre los comentarios que circularon tras la presentación se leían mensajes como: “Gracias, señorazo, por honrar a nuestro ángel aventurero por siempre y para siempre”, haciendo referencia al homenaje que le realizó a Yeison Jiménez.