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IA revela quién saldría hoy de La casa de los famosos Colombia y sorprende con su predicción

La IA reveló el nombre del participante que saldría hoy de La casa de los famosos Colombia y sorprendió con su predicción.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La IA dice quién sale hoy de La casa de los famosos Colombia
Este es el nombre del participante que sale hoy de La casa de los famosos Colombia, según la IA. (Fotos: Canal RCN)

En una placa conformada solo por hombres, La casa de los famosos Colombia vivirá una nueva eliminación. Por esta razón, la inteligencia artificial lanzó su predicción y reveló el nombre del posible participante que abandonaría la casa definitivamente.

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¿Quién abandona La casa de los famosos Colombia, hoy 22 de marzo?

Esta semana se vivió de todo en la casa más famosa, donde las emociones estuvieron a flor de piel. Karola se ganó la salvación tras abrir la caja de Pandora, y Tebi le quitó la salvación a Eidevin para finalmente salvar a Mariana, dejando en placa a Alejandro.

De esta manera, quedó una placa conformada solo por hombres, quienes no solo buscan obtener el mayor respaldo del público, sino también evitar el menor puntaje y continuar en la casa más famosa.

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En este caso, Campanita, Juan Palau, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Juancho Arango y Tebi Bernal serán quienes estarán en el brunch y, posteriormente, tras el posicionamiento, se conocerá quién saldrá de la casa.

Alejandro Estrada recibe la visita de su hermano en el congelado de La casa de los famosos Colombia
(Foto: Canal RCN)

Aunque no hay forma de saberlo con certeza, ya que depende completamente de la votación del público, la cual puede realizarse en la página del Canal RCN hasta cierta hora de la gala de esta noche, será en ese momento cuando Carla y Marcelo den a conocer el nombre del eliminado.

¿Quién tendría más probabilidades de salir de La casa de los famosos, según la IA?

Aunque algunos participantes han logrado consolidar una mayor presencia en el programa, ya sea por su protagonismo o por su interacción con otros compañeros.

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En contraste, otros han tenido menor exposición, lo que podría influir en el apoyo del público al momento de las votaciones.

Ella es Gabriela Rivera, la bella novia de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia: ¿quién es?
Foto: Canal RCN

De acuerdo con la predicción de la Inteligencia Artificial, la salida del famoso de este domingo 22 de marzo de 2026, están entre Juan Palau y Juancho Arango, quienes han tenido menor divisibilidad o respaldo evidente del público.

Por el contrario, participantes como Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Tebi son considerados de los competidores más fuertes, mientras que Campanita, aunque ha estado nominado, cuenta con seguidores que lo respaldan en redes sociales.

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