El participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandro Estrada, en los últimos días ha dado de qué hablar luego de su polémica relación con Yuli Ruiz dentro de la competencia.

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Desde que empezó el programa el pasado 12 de enero, se vio el gusto mutuo entre los participantes y aunque revelaron la atracción, no dieron otro paso, hasta semanas después.

El gusto entre ambos se dio cuando empezaron a estar mucho más cercanos, tras hacer equipo en el cuarto Tormenta.

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Sin embargo, luego de varias semanas, esta relación empezó a verse fracturada.

¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Lo que inició con un shippeo y una cena dentro de La casa de los famosos Colombia 2026, terminó en lágrimas y distancia, pues Yuli Ruiz y Alejandro Estrada alcanzaron a sostener un tipo de relación en la competencia, pero nada resultó bien.

Alejandro Estrada habla de amor y deja claro lo que busca. (Foto: Canal RCN)

Aunque en un inicio trataron de dejar todo claro y no intentar nada en el juego, eso no se dio así, pues los participantes sí estuvieron muy cercanos, pero esto llegó a su fin luego de que la paisa viera comportamientos que no le gustaron del actor.

Inesperadamente, su distancia terminó en conflictos, ya que discutieron porque ella dijo que se sintió controlada por él, aunque Alejandro haya negado esto, pues dice no ser así.

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¿Alejando Estrada está abierto a tener otra relación?

En una conversación entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026, el actor reveló que no está para impresionar a todo, pero que tiene todo para construir todo con alguien.

Alejandro Estrada deja claro que ya no quiere relaciones pasajeras

En su charla, Estrada mencionó que es responsable con sus gastos, que su empresa ya le da para vivir sin lujos, pero bien y por eso, expresó que lo que venga demás, es para construir.

Por lo que dejó claro que ya está pensando en algo más serio para construir junto a su pareja.

Por su lado, Tebi le dijo que él ya es un hombre exitoso y le dio la razón que ya no está para impresionar a nadie, sino para buscar algo más maduro.