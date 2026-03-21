Yuli Ruiz y Alejandro Estrada vuelven a ser pareja en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo pasó?

La aparición de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada como pareja en La casa de los famosos Colombia desató una ola de comentarios. Los televidentes y participantes continúan hablando del inesperado reencuentro.

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¿Cuál es la historia de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?

La historia entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada ha generado múltiples comentarios dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia. En redes destacan que, lo que comenzó como un romance, se transformó en una relación marcada por la tensión y las acusaciones públicas.

En redes recuerdan la historia de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

Los internautas destacan que desde el estreno del programa, ambos mostraron una conexión inmediata. Alejandro Estrada encontró en la creadora de contenido un interés sentimental. Durante las primeras semanas, fueron considerados una de las parejas más sólidas del reality.

Sin embargo, a principios de marzo de 2026, la relación empezó a deteriorarse. Yuli decidió poner fin al romance, argumentando que se sentía "desenfocada" del juego y que le molestaban ciertas actitudes de Alejandro que percibía como controladoras.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Alejandro aceptó la decisión, indicando que lo más prudente era "tomar distancia y enfriarse" para mantener una relación de amistad dentro de la convivencia.

Sin embargo, los internautas destacan que el optimismo del actor disminuyó cuando, durante una actividad liderada por Juanda Caribe, Yuli se besó con el cantante Altafulla frente a Alejandro.

Los fans afirman que la reacción del actor fue de evidente desconsuelo, llegando a las lágrimas y calificando la situación como un golpe emocional fuerte. En redes sociales, los internautas afirmaron que este detalle cambió el rumbo de la relación por completo.

Alejandro Estrada se mostró afectado en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

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¿Por qué Yuli Ruiz y Alejandro Estrada volvieron a ser pareja en La casa de los famosos?

El 21 de marzo, Yuli y Alejandro volvieron a aparecer como pareja en La casa de los famosos Colombia. Esta vez, su unión no tuvo un carácter sentimental, sino que respondió a una dinámica impuesta por Eidevin, líder tirano de la semana, quien formó parejas para que los participantes modelaran sus trajes de la noche.

Luego de revelar que Ruiz y Estrada deberían desfilar juntos, ambos mostraron incomodidad frente a sus compañeros y televidentes. Yuli expresó su incomodidad por el momento, mientras que Alejandro reaccionó con una risa sin hacer más comentarios.

La escena llamó la atención de los internautas, quienes comentaron sus reacciones en redes sociales y debatieron la posibilidad de una reconciliación.