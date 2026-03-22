Luisa Fernanda W destapó un secreto de su vida que hizo hasta los 19 años: "Yo vivía en este universo"

La creadora de contenido paisa, Luisa Fernanda W ha revelado recientemente a sus fans un secreto de su vida que mantuvo en secreto y que realizó hasta los 19 años, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué hizo Luisa Fernanda W hasta los 19 años que ahora decidió revelar?

En las últimas horas, la empresaria antioqueña Luisa Fernanda W, cuyo nombre real es Luisa Fernanda Cataño Ríos, sorprendió a sus más de 18 millones de seguidores al compartir una faceta poco conocida de su vida: una actividad que mantuvo hasta los 19 años y que, según confesó, la hacía sentirse inmersa en su propio universo.

Luisa Fernanda W reveló a sus fans que jugó con Barbies hasta los 19 años. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, la también youtuber reveló que jugó con Barbies hasta esa edad, acompañando la confesión con la imagen de una muñeca vestida como la princesa Rapunzel, lo que despertó curiosidad y nostalgia entre sus seguidores.

Recuerdo perfecto el día en que el Niño Dios me trajo esta hermosura de Barbie. ¿Pueden creer que jugué con Barbies como hasta los 19? Jajaja. De niña las amaba; yo literalmente vivía en ese universo. Ver esto hoy me llena de recuerdos demasiado lindos", escribió.

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¿Cómo reaccionaron en redes a la revelación de Luisa Fernanda W?

Tras su confesión, varias seguidoras reaccionaron identificándose con la historia y admitieron que también jugaron con estas famosas muñecas hasta una edad más avanzada de lo habitual.

Incluso, algunas comentaron que aún conservan Barbies de colección, mientras que otras contaron que hoy en día siguen compartiendo esos momentos de juego junto a sus hijas.

Yo aún tengo la Barbie profesora. También tengo los vestidos y accesorios. "Son muy lindos recuerdos", "Amo cuando hacían videos de Barbie" y "Deberían sacar ya a las Barbies de 50 años", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron a Luisa.

Seguidores de Luisa Fernanda W confesaron que también jugaron con muñecas hasta una edad más avanzada de lo habitual. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Luisa Fernanda W usa la letra 'W' en lugar de su apellido?

La influencer Luisa Fernanda W ha explicado que la famosa 'W' no tiene que ver con su apellido real, ya que en realidad sus apellidos son Cataño Ríos. Todo surgió cuando quiso crear sus redes sociales y no encontró disponible ningún usuario con su nombre completo o apellidos.

Ante esa situación, decidió añadir una letra al final y eligió la 'W' casi al azar. Con el tiempo, ese detalle se volvió su marca personal y fue así como sus seguidores comenzaron a identificarla públicamente con ese nombre artístico.