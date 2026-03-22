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Aida Merlano capta la atención en redes con fotos subidas de tono: "Buenas tardes, les desea doña Aida"

Aida Merlano vuelve a ser tendencia tras publicar varias fotos muy llamativas que desataron todo tipo de reacciones en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Aida Merlano publica fotos llamativas que captaron la atención en redes
Aida Victoria Merlano causó sensación en redes con fotos muy llamativas. (Foto: Canal RCN)

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió recientemente a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram al compartir un carrusel de imágenes subidas de tono que no tardaron en captar la atención por su figura y estilo.

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¿Cuáles son las fotos llamativas que compartió Aida Victoria Merlano en redes sociales?

Luego de revivir el escándalo que protagonizó junto a su expareja Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', durante su participación en el pódcast Vos Podés de Tatiana Franko, la empresaria e influencer Aida Victoria Merlano volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva publicación.

Aida Victoria Merlano sube fotografías muy llamativas a redes sociales
Aida Victoria Merlano captó la atención con fotografías muy llamativas en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, la creadora de contenido de 26 años deslumbró al compartir una serie de fotografías en las que posa con l3nc3rí4 blanca, dejando ver su figura mientras adopta distintas posturas sobre su cama, en un ambiente que combina con su atuendo.

Buenas tardes, les desea doña Aida", escribió la mujer, generando que miles de fans y celebridades reaccionaran a sus fotos.

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¿Cómo reaccionaron en redes a las fotografías de Aida Victoria Merlano?

Figuras del entretenimiento como Sofía Avendaño, Cris Pasquel y Alejandra Serje, junto a cientos de seguidores, no tardaron en reaccionar a las imágenes de la escritora barranquillera, destacando su apariencia y asegurando que luce como toda una diosa.

Asimismo, varios usuarios aprovecharon la publicación para comentar con sorpresa que no podían creer que Aida haya estado en embarazo, resaltando que mantiene una figura que, según ellos, no lo aparenta.

Aquí todos los que les hicimos Zoom a todas las fotos 🤭🤭🤭🤭😍😍😍😍", "¿O sea que al hijo de Aida lo parí yo?" y "Pero por Dios", solo fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Aida Merlano capta la atención con fotografías muy llamativas en redes sociales
Aida Victoria Merlano recibió una ola de elogios en redes sociales por su impresionante figura. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, 'El Agropecuario'?

La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada llegó a su fin poco después del nacimiento de su hijo, en medio de diferencias que con el tiempo se hicieron públicas. Lo que parecía una ruptura tranquila terminó generando todo tipo de comentarios en redes.

Con el paso de los días, ambos protagonizaron un cruce de versiones, donde salieron a la luz reclamos, indirectas y temas personales, convirtiendo su separación en una de las más comentadas en el mundo digital.

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