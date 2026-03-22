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Bebé de reconocida actriz terminó hospitalizada tras picadura de una araña de rincón

La reconocida actriz pidió entre lágrimas oraciones por su bebé tras picadura de araña de rincón. Este es su estado de salud.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hija de reconocida actriz permanece hospitalizada tras picadura de araña de rincón
La reconocida actriz pidió a sus seguidores que se unieran en oración por la pronta recuperación de su bebé tras la picadura de una araña de rincón. (Fotos: Freepik)

En las últimas horas, una reconocida actriz de televisión acudió a sus redes sociales para compartir que su bebé tuvo que ser hospitalizada tras sufrir la picadura de una araña de rincón, dejando preocupación en sus seguidores.

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¿Quién es la reconocida actriz a la que su bebé tuvo que ser hospitalizada por una picadura de araña de rincón?

La actriz chilena Tanza Varela conmovió a sus más de 200 mil seguidores al compartir una publicación en la que reveló que su hija de 11 meses, Roma, tuvo que ser hospitalizada tras sufrir la picadura de una araña de rincón.

Bebé de la actriz Tanza Varela sufrió picadura de araña de rincón
Bebé de la actriz Tanza Varela fue hospitalizada tras presunta picadura de araña de rincón. (Foto: Freepik)

Según explicó la también influencer, no se dio cuenta del momento exacto en que ocurrió la mordedura. Sin embargo, comenzó a sospechar cuando notó que el pie de la bebé se inflamó y empezó a presentar síntomas preocupantes.

Ante la rápida evolución del cuadro, la menor fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde, tras varios estudios, los especialistas determinaron que, por los síntomas, la picadura podría haber sido causada por este peligroso insecto.

A nuestra Roma le picó una araña de rincón. Durante la mañana de ayer sábado, "¡¡próximo domingo cumple 1 año, así es que mándenos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa", escribió la actriz junto a un post de su hija recostada en una camilla.

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¿Qué pasa si te pica una araña de rincón y cuáles son sus efectos?

La picadura de una araña de rincón puede provocar desde una lesión leve en la piel hasta complicaciones más graves.

Según la Clínica Mayo, en algunos casos aparece enrojecimiento, dolor intenso e inflamación, y con el paso de las horas la zona puede volverse oscura o necrótica, es decir, el tejido empieza a dañarse.

En situaciones más severas, el veneno puede generar síntomas generales como fiebre, náuseas o compromiso sistémico.

De acuerdo con la Clínica Alemana, esto ocurre cuando la toxina afecta otras partes del cuerpo, por lo que se recomienda acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier sospecha de picadura.

Hija de la actriz chilena Tanza Varela sufrió picadura de araña de rincón
Una picadura de una araña de rincón puede provocar desde dolor e inflamación hasta graves lesiones en la piel si no se trata a tiempo. (Foto: Freepik)

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¿Cuál es el estado de salud de la bebé de la actriz Tanza Varela?

La actriz Tanza Varela contó en una nueva publicación que, aunque en un inicio los médicos creyeron que su bebé había sido picada por una araña de rincón, tras nuevos exámenes lograron descartar ese diagnóstico, lo que trajo un gran alivio a la familia.

Sin embargo, la pequeña Roma continúa hospitalizada mientras los especialistas determinan con exactitud qué causó la reacción.

Aunque su pie sigue afectado y presenta cambios de color, la actriz aseguró que la bebé se encuentra estable, lo que les devolvió la tranquilidad en medio de la angustia.

Roma seguirá hospitalizada; esperamos que hasta lo antes posible. Su pie sigue morado, pero ella está bien. Y a nosotros nos volvió el alma a la vida", expresó.

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