Falleció la hermana de reconocida influencer colombiana tras accidente de tránsito

La situación ha conmovido a sus seguidores; quienes no comprenden por qué nuevamente está pasando por la pérdida de un hermano.

Por: Daniela Morales
¿Te acuerdas del caso del manifestante Dilan Cruz? El joven que falleció en 2019 en medio del paro nacional en Colombia. Desde entonces, su familia quedó marcada por un suceso que tuvo eco en todo el país.

Años después, su hermana Denis Cruz se convirtió en una voz activa en redes sociales, compartiendo mensajes de resiliencia, paz y también contenido de moda. Sin embargo, en las últimas horas, su nombre volvió a ser tendencia por una nueva pérdida familiar.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Mayerly, hermana de Denis Cruz?

La propia Denis Cruz había informado horas antes que su hermana Mayerly Cruz había sufrido un accidente de tránsito en Bogotá. A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó que la joven se encontraba en estado crítico y que su condición era delicada debido a múltiples lesiones.

Según relató, Mayerly estaba siendo atendida en un centro médico, donde permanecía bajo estricta observación. La situación generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviar mensajes de apoyo y solidaridad.

Durante estas horas, Denis y su familia pidieron cadenas de oración por la recuperación de Mayerly. Incluso, su madre también se pronunció públicamente solicitando acompañamiento en este momento difícil, recordando que ya habían atravesado una pérdida significativa años atrás.

Deniz Cruz confirmó la muerte de su hermana Mayerly

Horas después de haber informado sobre el estado de salud de su hermana, Denis Cruz confirmó el fallecimiento a través de sus historias de Instagram. “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti, juro que no sé”.

La influencer había manifestado en ocasiones anteriores el fuerte vínculo que tenía con su hermana, a quien consideraba una figura esencial en su vida. Por eso, tras confirmarse el fallecimiento, el impacto emocional fue evidente en el mensaje que compartió en redes sociales, el cual estuvo acompañado por una fotografía como forma de despedida.

Luego de confirmarse la noticia, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su solidaridad con mensajes de apoyo y condolencias, acompañando a la familia en este nuevo momento de duelo.

