Isabella Ladera preocupa al pedir auxilio por su estado de salud: ¿tendrá el bebé?

El pasado 13 de febrero, Isabella Ladera anunció el embarazo de su segundo hijo junto al creador de contenido Hugo García, el peruano que se robó su corazón tras su polémica romance con Beéle.

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Desde que confirmó que está gestando, la venezolana ha revelado varios detalles de cómo ha vivido este proceso y mantiene la interacción con sus seguidores, para poder compartir este momento junto a ellos.

Por esto mismo, recientemente encendió las alarmas tras una polémica historia en sus redes.

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¿Qué dijo Isabella Ladera al pedir auxilio por su estado de salud?

A través de sus historias de Instagram, en horas de la mañana de este domingo 22 de marzo, Isabella Ladera causó preocupación tras revelar que no se estaba sintiendo bien por su estado de salud.

Isabella Ladera enciende las redes tras alarmante mensaje. (AFP/ Ivan Apfel)

De acuerdo con la imagen revelada, la creadora escribió: “auxilio, me dio la pálida”, mientras posaba tapándose la cara, sin embargo, se alcanza a ver uno de sus ojos y se notó que habría llorado.

¿Isabella Ladera reveló que le pasó?

Tras esperar unos minutos después de esta historia de Isabella Ladera, la venezolana no reveló qué fue lo que le sucedió, pero preocupa a sus seguidores porque se cree que podría tratarse de su embarazo.

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Esto, debido a que ella ya ha confesado en otras ocasiones que el embarazo no ha sido fácil por los cambios hormonales y ha tenido días muy difíciles.

¿Qué ha revelado Isabella Ladera sobre su embarazo?

Al confirmarse que está en la espera de su segundo hijo, Isabella Ladera ha hablado sobre cómo ha llevado su proceso de gestación, pues ella dijo que la panza y sus cambios físicos se notaron muy rápido.

Isabella Ladera alarma a sus fans tras revelar que no se siente bien. (Foto: Freepik)

Así mismo, dejó saber que a su bebé lo estaba buscando con su pareja Hugo García, y básicamente fue un sueño cumplido, pese a los días complicados que ha tenido.

Por otro lado, la modelo, al llevar una vida saludable, ha revelado tips de cómo se ha cuidado en esta etapa y les ha dado consejos a sus seguidoras.

Así mismo, poco habla de su polémico pasado, pues antes de su embarazo, era lo que más le preguntaban.