Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera preocupa al pedir auxilio por su estado de salud: ¿tendrá el bebé?

Isabella Ladera genera preocupación al pedir auxilio en sus redes, tras revelar “la pálida” sobre su estado de salud.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Isabella Ladera enciende las redes tras alarmante mensaje
Isabella Ladera genera angustia tras pedir ayuda. (AFP/ Giorgio Viera- Freepik)

El pasado 13 de febrero, Isabella Ladera anunció el embarazo de su segundo hijo junto al creador de contenido Hugo García, el peruano que se robó su corazón tras su polémica romance con Beéle.

Artículos relacionados

Desde que confirmó que está gestando, la venezolana ha revelado varios detalles de cómo ha vivido este proceso y mantiene la interacción con sus seguidores, para poder compartir este momento junto a ellos.

Por esto mismo, recientemente encendió las alarmas tras una polémica historia en sus redes.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Isabella Ladera al pedir auxilio por su estado de salud?

A través de sus historias de Instagram, en horas de la mañana de este domingo 22 de marzo, Isabella Ladera causó preocupación tras revelar que no se estaba sintiendo bien por su estado de salud.

Isabella Ladera alarma a sus fans tras revelar que no se siente bien
Isabella Ladera enciende las redes tras alarmante mensaje. (AFP/ Ivan Apfel)

De acuerdo con la imagen revelada, la creadora escribió: “auxilio, me dio la pálida”, mientras posaba tapándose la cara, sin embargo, se alcanza a ver uno de sus ojos y se notó que habría llorado.

¿Isabella Ladera reveló que le pasó?

Tras esperar unos minutos después de esta historia de Isabella Ladera, la venezolana no reveló qué fue lo que le sucedió, pero preocupa a sus seguidores porque se cree que podría tratarse de su embarazo.

Artículos relacionados

Esto, debido a que ella ya ha confesado en otras ocasiones que el embarazo no ha sido fácil por los cambios hormonales y ha tenido días muy difíciles.

¿Qué ha revelado Isabella Ladera sobre su embarazo?

Al confirmarse que está en la espera de su segundo hijo, Isabella Ladera ha hablado sobre cómo ha llevado su proceso de gestación, pues ella dijo que la panza y sus cambios físicos se notaron muy rápido.

Isabella Ladera genera angustia tras pedir ayuda.
Isabella Ladera alarma a sus fans tras revelar que no se siente bien. (Foto: Freepik)

Así mismo, dejó saber que a su bebé lo estaba buscando con su pareja Hugo García, y básicamente fue un sueño cumplido, pese a los días complicados que ha tenido.

Por otro lado, la modelo, al llevar una vida saludable, ha revelado tips de cómo se ha cuidado en esta etapa y les ha dado consejos a sus seguidoras.

Así mismo, poco habla de su polémico pasado, pues antes de su embarazo, era lo que más le preguntaban.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera cuenta cómo una mujer predijo su embarazo Influencers

Isabella Ladera sorprende al contar cómo le predijeron su embarazo antes de saberlo

Isabella Ladera contó cómo una mujer le predijo su embarazo antes de que ella lo supiera.

Video de La Segura “regañando” a su bebé generó opiniones divididas en redes La Segura

La Segura generó revuelo en redes tras compartir video en el que “regaña” a su bebé, ¿qué le dijo?

La Segura generó reacciones al “regañar” a su bebé en video y por su tono de voz con el menor.

Feid marcó distancia del evento de Karol G Karol G

¿Feid acompañó a Karol G en su evento benéfico?: esto se sabe

Karol G realizó un evento importante para su fundación ‘Con Cora’ y esto generó dudas sobre su cercanía con Feid.

Lo más superlike

Alejandro Estrada habla de amor y deja claro lo que busca La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompe el silencio sobre su vida sentimental en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada reveló lo que está buscando construir con una mujer, dejando claro que ya está para tener algo serio.

Encuentran sin vida dentro de un bus a la actriz Mariana Pizarro Talento internacional

Hallan sin vida a famosa actriz en terminal de transportes: esto es lo que se sabe

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?

Lorde sorprendió a los fans del Festival Estéreo Picnic 2026 Talento internacional

Lorde sorprendió a los fans del Festival Estéreo Picnic 2026 tras dejar caer sus pantalones

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?