Murió Eduardo Robayo Ferro, el fundador detrás de Kokoriko: esto se sabe

Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko, ha fallecido a sus 91 años; su muerte impactó al sector gastronómico y empresarial colombiano.

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¿Cómo se conoció el fallecimiento de Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko?

La noticia se confirmó a través de su familia y de las cuentas oficiales de la compañía, y rápidamente fue recogida por los medios nacionales.

Murió a sus 91 años Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko. (Foto: Freepik)

Su esposa, Alba Lucía Gómez, informó sobre su fallecimiento, mientras líderes del sector y colegas compartían homenajes en redes sociales.

Aunque no se han detallado las causas exactas de su muerte, la tristeza y el reconocimiento hacia su trayectoria han sido inmediatos.

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¿Cómo nació Kokoriko?

El origen de Kokoriko se remonta a finales de los años 60, cuando Eduardo Robayo Ferro y un grupo de socios apostaron por un pequeño asadero de pollo en Cali.

La idea era sencilla: ofrecer pollo asado de calidad con acompañamientos como papa y arepa, ganándose rápidamente la preferencia del público.

Con el tiempo, el negocio creció y adoptó formalmente el nombre de Kokoriko, evocando de manera simpática el canto del gallo y destacando su producto estrella.

La cadena comenzó a expandirse por Bogotá y otras ciudades, convirtiéndose en un referente de la gastronomía popular en Colombia.

De un modesto restaurante de barrio, Kokoriko pasó a ser una marca reconocida a nivel nacional.

Su crecimiento no solo cambió la forma en que los colombianos disfrutan el pollo asado, sino que también consolidó el legado de Robayo Ferro como un visionario de la industria alimentaria.

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¿Cómo despidieron en redes sociales al fundador de Kokoriko, Eduardo Robayo Ferro?

Al conocerse su partida, celebridades, empresarios y seguidores de la marca compartieron recuerdos y homenajes, resaltando que su legado va mucho más allá de un restaurante.