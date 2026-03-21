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La casa de los famosos Colombia: Vuelve el poder de la resurrección, ¿cuándo será?

Vuelve el poder de la resurrección a La casa de los famosos Colombia, causando emoción y expectativa entre los seguidores del reality.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Vuelve el poder de la resurrección a La casa de los famosos Colombia
Regresa el poder de la resurrección a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia sigue dando sorpresas tanto a sus habitantes como a sus televidentes, es por eso que se ha anunciado el regreso del poder de la resurrección.

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¿Cuándo los habitantes de La casa de los famosos Colombia podrán jugar por el poder de la resurrección?

En la gala del 21 de marzo, los habitantes de La casa de los famosos Colombia participaron en una fiesta con temática de vestidos de época, mientras los televidentes observaban atentos la celebración y se sorprendían con el anuncio del regreso del poder de la resurrección.

Así será el regreso del poder de la resurrección
Los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3 deberán disputarse el poder de la resurrección. (Foto: Canal RCN)

Marcelo Cezán, en ausencia de Carla Giraldo, informó que la próxima semana los concursantes tendrán la oportunidad de competir por este poder.

Aunque no precisó el día exacto de la dinámica creada por El Jefe, dejó a los televidentes expectantes por ver cómo las celebridades se disputarán esta nueva oportunidad.

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¿Qué significa el poder de la resurrección dentro de La casa de los famosos Colombia?

Como su nombre lo indica, el poder de la resurrección permite que los famosos eliminados tengan la oportunidad de regresar a la competencia.

Sin embargo, este beneficio depende de que los concursantes que aún siguen en el juego logren ganarse el poder, ya sea para traer de vuelta a su amigo favorito o para usarlo estratégicamente.

Regresa el poder de la resurrección a La casa de los famosos Colombia. ¿Cuándo será?
Los habitantes de La casa de los famosos Colombia podrán disputarse la próxima semana el poder de la resurrección. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué participantes han regresado a La casa de los famosos Colombia por el poder de la resurrección?

Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, es una de las participantes que ha regresado al reality gracias al poder de la resurrección en 2025. Tras haber sido eliminada, volvió a la casa cuando Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña ganó ese beneficio en una dinámica especial y decidió usarlo para traerla de vuelta.

Esa dinámica consistió en que cada famoso eligió una manzana al azar con un poder que debía usar de inmediato; mientras que Altafulla obtuvo el poder de salvación, que podía usar en cualquier momento hasta la semifinal.

Con el poder que le tocó, La Toxi Costeña eligió reincorporar a La Jesuu, lo que sorprendió a los televidentes y alteró la convivencia dentro del juego.

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