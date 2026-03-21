Alexa Torrex continúa siendo una de las participantes favoritas del público en La casa de los famosos Colombia, y su popularidad llevó a que la homenajearan con un hermoso mural en su honor.

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¿Cómo luce el mural que le hicieron a Alexa Torrex?

A través de las redes sociales, el prometido de Alexa Torrex, Jhorman Toloza ha dejado ver a sus fans el mural que le han realizado a la participante en Cúcuta.

Hacen bello mural de Alexa Torrex: así luce (Foto: Canal RCN)

Allí, se aprecia a la cantante luciendo su característico cabello morado con algunas de sus facciones muy particulares que parecen reales.

Asimismo, se observa que luce unas grandes candongas doradas mientras algunas jovencitas posan al lado de ella y algunos niños juegan alrededor de esta.

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¿Quién es el artista que creó el mural en honor a Alexa Torrex?

Aunque Jhorman, el prometido de Alexa, no reveló en sus historias quién fue el artista del mural, la imagen compartida ofrece algunas pistas.

En la fotografía se puede ver que el mural fue firmado por un grupo de fans de la artista, ya que aparece la inscripción “Team Alexa” junto a un corazón morado, color que la ha caracterizado durante su participación en el reality.

Fans de Alexa Torrex habrían realizado un mural en honor a la cantante. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué cambió el color de cabello de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

El cambio de color de cabello de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia se debió a un error durante el proceso de teñido.

En un principio, se pensó que la producción había cometido el fallo al pasarle un tono que no correspondía.

Posteriormente, circularon versiones que indicaban que el tinte había sido enviado por sus familiares; sin embargo, la propia Alexa aclaró que el error ocurrió durante la aplicación, confirmando que no fue responsabilidad de terceros.

Tras lo ocurrido, Alexa rompió en llanto y optó por usar algunas pelucas, mientras compañeros como Karola la alentó, recordándole que su esencia no depende de un color de cabello.