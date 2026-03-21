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Aida Victoria rompe en llanto al revelar cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Aida Victoria Merlano rompió el silencio al hablar de cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y lloró en su revelación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aida Victoria Merlano conmueve al hablar de Yeison Jiménez.
Aida Victoria Merlano se quiebra al recordar a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Colombia y Latinoamérica se paralizaron con la noticia de la muerte de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, quien perdió la vida en medio de un trágico accidente aéreo.

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El cantante viajaba en su avioneta con cinco integrantes de su equipo, pues debían llegar a Antioquia porque tenían un concierto en Marinilla esa misma noche, de hecho, sus músicos fueron los únicos que alcanzaron a llegar.

Sin duda, la noticia sacudió e incluso a quienes no eran sus fans, ya que Yeison se estaba convirtiendo en un icono no solo de la música, sino de la perseverancia en el país.

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Hasta la fecha, su familia, amigos y seguidores siguen llorando su partida, por eso, Aida Victoria Merlano lloró la hablar de él.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano al quebrarse en llanto por Yeison Jiménez?

En una entrevista, Aida Victoria Merlano habló de su vida privada y de cómo vivió su embarazo, pero también, reveló cómo fue su relación con Yeison Jiménez y al tocar ese tema, se dejó ver bastante conmovida.

Aida Victoria Merlano revela doloroso momento tras muerte de Yeison Jiménez
Aida Victoria Merlano conmueve al hablar de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Por eso, la creadora de contenido quebró en llanto, de hecho, tuvo que pausar su conversación por segundo para contar cómo se enteró del fallecimiento de su amigo.

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Según lo que reveló, ella iba en el carro con una de las niñeras de su hijo y ella fue quien le dijo que se murió Yeison Jiménez. Diciendo esto, se le cortó la voz y dijo que nunca más dejaría nada para después.

¿Cuál era la relación de Yieison Jiménez y Aida Victoria Merlano?

De acuerdo con el relato de Aida Victoria Merlano, ellos ya se conocían porque e incluso, había hecho contenido juntos, peor llevaban tiempo sin verse.

Aida Victoria Merlano se quiebra al recordar a Yeison Jiménez
Aida Victoria Merlano revela doloroso momento tras muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Por eso, un conocido de los dos fue quien le mandó la razón a la barranquillera de que él la necesitaba y ella quedó en llamarlo, pero por sus ocupaciones se le pasó hacerlo.

Esto, sin duda la volvió a quebrar, porque dijo que se arrepintió de no haberlo llamado y por supuesto, esa razón hace más dolorosa su partida para ella.

Por esto, la creadora de contenido fue clara al decir que, desde ese día, decidió no dejar las cosas para después, pues dejó claro que las cosas se deben hacer ya antes de entrar en arrepentimientos.

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