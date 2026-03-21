Sale a la luz video inédito de Yeison Jiménez con su hijo: este fue le desgarrador momento

El sábado 10 de enero, Colombia lloró la muerte de Yeison Jiménez, el famoso artista de música popular que conquistó los corazones de sus seguidores, no solo con su talento, sino con su esencia y humildad.

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De acuerdo con los informes, la avioneta en la que iba el cantante junto a cinco integrantes de su equipo habría volado de tres a cinco minutos y al caer, rebotó y en ese segundo impacto, se prendió en llamas.

Desde su partida, el legado de Yeison sigue más que vivo y no solo es su familia, sino sus amigos y seguidores son quienes aún lo recuerdan.

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¿Cuál es el desgarrador video de Yeison Jiménez con su hijo?

Luego de dos meses de su partida, salió a la luz un desgarrador video de Yeison Jiménez en el que se ve que su hijo, Santiago, camina hacia él y le abre los brazos para que su papa lo alce.

Sale a la luz desgarrador video de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, este video en el que se ve al cantante jugando con su pequeño, conmovió a muchos, quienes revelaron que siguen sintiendo profundo dolor tras la pérdida de un gran ser humano y artista.

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¿Qué ha pasado con la familia de Yeison Jiménez tras su muerte?

Días antes de cumplir dos meses de fallecido, la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, reapareció en redes con un sorprendente cambio de look.

Precisamente, la viuda se dejó ver en una historia de su cuñada, Lina Jiménez en el cumpleaños de Thaliana, quien cumplió 8 años ocho el 2 de marzo.

Revelan emotivo video de Yeison Jiménez con su hijo. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, se conoció que Sonia estuvo en un retiro espiritual con Luisa Fernanda W y fue porque, se filtraron unas fotos de un gran grupo de mujeres en esa actividad.

Lo que se ha evidenciado en redes sociales, es que su familia sigue de luto, pero han asimilado mejor la ausencia del cantante, ya que no han vuelto a revelar su tristeza, pero claro, solo ellos saben lo que están sintiendo.

Así mismo, los negocios de Yeison siguen a flote y son administrados por sus familiares, dejando claro que quieren honrar su memoria.