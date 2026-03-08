Juan David Tejada habría lanzado pulla a Aida Victoria Merlano en el Día de la Mujer

Juan David Tejada, expareja de la influenciadora Aida Victoria Merlano, generó revuelo este 8 de marzo luego de compartir un mensaje en el marco del Día de la Mujer.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Juan David Tejada en el marco del Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer suele ser una fecha en la que figuras públicas aprovechan para enviar mensajes de reconocimiento y apoyo a sus parejas, mamás y mujeres especiales.

Juan David Tejada conocido como 'El agropecuario' no dejó pasar esta fecha de conmemoración y dejó un mensaje dedicado a las mujeres.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Juan David Tejada habría lanzado pulla a Aida Victoria Merlano. Foto | Canal RCN.

¿Juan David Tejada lanzó pulla a Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada en su mensaje reconoció el esfuerzo y labor de las mujeres 'luchadoras' asegurando que solo les deseaba lo mejor y que cumplieran sus sueños.

Aunque no mencionó nombres directamente, varios seguidores interpretaron sus palabras como una posible indirecta dirigida a la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Feliz día a todas las mujeres luchadoras de Colombia y del mundo. Qué Dios siempre ilumine su camino y multiplique sus sueños. Un saludo especial del Rey de los Agropecuarios.

Muchos tomaron el mensaje como una clara pulla a Aida Victoria Merlano luego de todos los rifirrafes y problemas que han tenido desde su ruptura.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a la publicación de Juan David Tejada del Día de la Mujer?

Este mensaje de Juan David Tejada hicieron que todos los ojos se pusieran en las redes de Aida Victoria Merlano esperando una reacción de su parte.

No obstante, más allá de responderle de manera directa a su expareja, la influenciadora quiso dejar una reflexión sobre el Día de la Mujer y expresarles su admiración.

Hoy no es un día que se celebra, se conmemora. Quiero aprovechar la oportunidad para honrar a todas las mujeres que luchan por hacerse un lugar en medio de las dificultades.

La influenciadora hizo un balance sobre el rol de la mujer a través de la historia en donde reconoció cómo muchas desde su labor han podido dejar en lo más alto el género femenino.

A las profesionales que han tenido que hacer el doble de méritos para ganarse un puesto, a las mamás cuya maternidad no les ha impedido realizarse aunque les haya costado el triple, a las guerreras que no callan las injusticias, a las que resultan incómodas porque no encajan en moldes y a las que viven en su ley.

Hasta el momento la influenciadora no ha respondido nada a las palabras de Tejada.