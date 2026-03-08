Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada habría lanzado pulla a Aida Victoria Merlano en el Día de la Mujer

Juan David Tejada compartió curioso mensaje por el Día de la Mujer y Aida Victoria Merlano no se quedó callada.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juan David Tejada dejó mensaje del Día de la Mujer
Juan David Tejada dejó curioso mensaje del Día de la Mujer. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Juan David Tejada, expareja de la influenciadora Aida Victoria Merlano, generó revuelo este 8 de marzo luego de compartir un mensaje en el marco del Día de la Mujer.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que dejó Juan David Tejada en el marco del Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer suele ser una fecha en la que figuras públicas aprovechan para enviar mensajes de reconocimiento y apoyo a sus parejas, mamás y mujeres especiales.

Juan David Tejada conocido como 'El agropecuario' no dejó pasar esta fecha de conmemoración y dejó un mensaje dedicado a las mujeres.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Aida Victoria Merlano en el programa Yo José Gabriel.
Juan David Tejada habría lanzado pulla a Aida Victoria Merlano. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Juan David Tejada lanzó pulla a Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada en su mensaje reconoció el esfuerzo y labor de las mujeres 'luchadoras' asegurando que solo les deseaba lo mejor y que cumplieran sus sueños.

Aunque no mencionó nombres directamente, varios seguidores interpretaron sus palabras como una posible indirecta dirigida a la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Feliz día a todas las mujeres luchadoras de Colombia y del mundo. Qué Dios siempre ilumine su camino y multiplique sus sueños. Un saludo especial del Rey de los Agropecuarios.

Muchos tomaron el mensaje como una clara pulla a Aida Victoria Merlano luego de todos los rifirrafes y problemas que han tenido desde su ruptura.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a la publicación de Juan David Tejada del Día de la Mujer?

Este mensaje de Juan David Tejada hicieron que todos los ojos se pusieran en las redes de Aida Victoria Merlano esperando una reacción de su parte.

No obstante, más allá de responderle de manera directa a su expareja, la influenciadora quiso dejar una reflexión sobre el Día de la Mujer y expresarles su admiración.

Hoy no es un día que se celebra, se conmemora. Quiero aprovechar la oportunidad para honrar a todas las mujeres que luchan por hacerse un lugar en medio de las dificultades.

La influenciadora hizo un balance sobre el rol de la mujer a través de la historia en donde reconoció cómo muchas desde su labor han podido dejar en lo más alto el género femenino.

A las profesionales que han tenido que hacer el doble de méritos para ganarse un puesto, a las mamás cuya maternidad no les ha impedido realizarse aunque les haya costado el triple, a las guerreras que no callan las injusticias, a las que resultan incómodas porque no encajan en moldes y a las que viven en su ley.

Hasta el momento la influenciadora no ha respondido nada a las palabras de Tejada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Varios cantantes han pasado. MasterChef Celebrity Colombia

Estos son los cantantes que han pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia

La cocina de MasterChef Celebrity Colombia se convirtió en un espacio donde 15 cantantes han mostrado creatividad culinaria.

Yina Calderón dedicó mensaje a Karina García Yina Calderón

Yina Calderón dedicó mensaje y canción a Karina García del Día de la Mujer

Yina Calderón sorprendió con video junto a Karina García y La Toxi Costeña en el marco del Día de la Mujer.

Roberto Velásquez recordó. Diomedes Díaz

Roberto Velásquez sorprendió al revelar una particular anécdota con el cantante Diomedes Díaz

Roberto Velásquez recordó con admiración la actitud de Diomedes Díaz, comparándolo con un rockstar por su fama y carisma.

Lo más superlike

Maluma es comparado con Diomedes Díaz por camiseta Maluma

Maluma genera revuelo con look y es comparado con Diomedes Díaz, ¿se parecen?

El reguetonero Maluma sorprendió con nuevo look y curiosa camiseta que recordaron al famoso 'Cacique de la Junta'.

Revelan detalles sobre el estado de salud de Manuela Gómez. Manuela Gómez

Manuela Gómez sufrió percance de salud en La casa de los famosos; ¿podrá continuar en competencia?

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo? Talento internacional

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?