Jenny López reveló el problema que tuvo con Jhonny Rivera en su luna de miel: "Estoy preocupada"

Jenny López expresó su preocupación luego de inconveniente que sufrió en su luna de miel con Jhonny Rivera en Europa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jenny López contó lo que le pasó al llegar a España
Jenny López mostró su preocupación por lo que le sucedió. (Foto Canal RCN)

Han pasado dos semanas desde que los cantantes Jenny López y Jhonny Rivera decidieron jurarse amor eterno en el altar y ahora se encuentran de luna de miel por Europa.

¿Cuál fue el problema que tuvieron Jenny López y Jhonny Rivera en Europa?

Jhonny Rivera y Jenny López se encuentran por estos días de viaje por Europa disfrutando de las mieles de su matrimonio y también cumpliendo con algunos compromisos laborales.

Sin embargo, según reveló Jenny López su llegada al Viejo Continente se vio nublada por un imprevisto en el aeropuerto de Madrid, España.

La joven artista confesó que cuando llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto a Jhonny y parte de su agrupación fue que sucedió el problema.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jenny López reveló el problema que tuvo en su llegada con Jhonny Rivera a Europa. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el problema que tuvo Jenny López en su llegada a España con Jhonny Rivera?

La cantante contó que su maleta de ropa nunca salió en el circuito de equipajes y que empezó a preocuparse luego que dieran por terminado el proceso.

Fue allí donde buscó al personal de la aerolínea en la que viajaron para que le dieran alguna respuesta y solución ya que ahí tenía toda su ropa y objetos personales que llevaba para su luna de miel.

Según Jenny dentro del equipaje tenía toda su ropa, pero no objetos costosos, por lo que aseguró lo que le preocupaba era que tendría que no tendría ropa de cambio hasta que buscara una tienda en este país y los demás que visitarían.

“No había nada de valor, solo ropa, vestidos de baño y zapatos que son un descuadre (…) estoy con estos tenis y voy a salir con esto en todas las fotos mientras compro otros”.


Jenny no ocultó su preocupación, pero confesó que estaba haciendo todos los trámites con la aerolínea para recuperar el equipaje, sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta formal.

La artista a pesar del imprevisto les aseguró a sus seguidores que se gozaría el viaje de luna de miel junto a su esposo y que cumpliría con los compromisos laborales que ya tenían pactados.

