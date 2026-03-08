Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en día de elecciones: "Mi dolor es infinito"

La viuda del Miguel Uribe Turbay dejó estremecedor mensaje en el marco de las elecciones del 8 de marzo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona dejó emotivo mensaje en el día de votaciones. (AFP: LUIS ACOSTA y AFP: Raul Arboleda)

Este 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas para el Congreso de la República, además de las consultas interpartidistas. Una fecha que hizo recordar al fallecido precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Esposa de Miguel Uribe Turbay lo recordó con estremecedor mensaje en medio de las elecciones legislativas

Han pasado siete meses desde aquel 11 de agosto en el que falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay luego de sufrir un atent*do en Bogotá mientras cumplía con un evento político.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel, no dejó pasar por desapercibida esta fecha en la que Miguel estaría en votaciones y a través de su cuenta de Instagram dejó desgarrador mensaje.

La viuda del candidato compartió una foto suya en la que tiene una mirada desconsolada y reflexiva en la que aparece en el fondo una foto de Miguel sonriente con camisa blanca.

Precisamente, María Claudia hizo énfasis en la tradición que tenían con Miguel y sus hijas de salir vestidos de blanco a votar.

En todas las elecciones, las niñas, Alejandro tú y yo, nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar.

María Claudia Tarazona despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en votaciones del 8 de marzo. (Foto de AFP)

¿Cuál fue la emotiva publicación con la que María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona compartió un emotivo mensaje junto a la fotografía en la que recordó el gran legado de Miguel y en donde confesó lo importante que eran estas jornadas electorales para ambos.

Claudia aseguró que por más de 15 años trabajó incansablemente junto a Miguel en toda su carrera política y que precisamente las elecciones de este 8 de marzo era uno de sus días más esperados.

Trabajamos incansablemente con compromiso, con dedicación y entrega, con principios y valores durante 15 años, sin parar. Esperamos este día con tanto anhelo.

La viuda de Miguel confesó que este día la había hecho recordar todos los sueños e ilusiones que tenía con el senador y que hoy solo hacían que su corazón se rompiese en mil pedazos.

Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar.

María Claudia expresó su dolor y todo el sufrimiento que sigue sintiendo y que solo ha podido calmar con el amor de sus hijos y de su fe.

Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida. Amor de mi vida


María Claudia también compartió una imagen en sus historias de Instagram en donde resaltó un logro que tuvo Miguel un año atrás en las elecciones y que los hicieron empezar a soñar con llegar a la presidencia de Colombia: "Hace 4 años fuiste el senador más votado en Colombia, hoy deberíamos estar votando por ti".

