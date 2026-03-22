Hermana de Yeison Jiménez mostró el inesperado homenaje que le hicieron al cantante en un hotel

Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante Yeison Jiménez, sorprendió a sus seguidores al mostrar un emotivo homenaje que le realizaron al artista en un hotel.

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¿Qué homenaje le hicieron a Yeison Jiménez en un hotel y qué reveló su hermana Lina Jiménez?

A través de sus redes sociales, la hermana del artista caldense Yeison Jiménez compartió con sus seguidores el emotivo homenaje que un hotel le realizó a su hermano con motivo de cumplirse dos meses de su partida.

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, revela el homenaje que le hicieron a su hermano en un hotel. (Foto: Eva Marie Uzcategui /AFP)

En la imagen publicada, se puede ver que el hotel, ubicado en San Sebastián en Mariquita, Tolima, preparó un hermoso tributo al intérprete de 'Vete', que incluye una fotografía gigante del cantante y otra de uno de los miembros de su equipo que también falleció en el trágico siniestro aéreo.

El homenaje muestra además una virgen colocada en el centro de una mesa, acompañada por dos arreglos florales, una vela blanca encendida y dos vasos con agua, creando un espacio cargado de respeto y simbolismo.

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¿Cuál es la razón por la que un hotel hizo un altar a Yeison Jiménez?

Aunque Yeison Jiménez era conocido por su éxito en la música popular, pocos sabían que también tenía una faceta empresarial.

El artista había invertido en distintos negocios, incluyendo proyectos turísticos, demostrando que su talento no se limitaba solo a los escenarios.

Uno de estos negocios estaba relacionado con un hotel campestre en San Sebastián de Mariquita, Tolima, donde Jiménez había incursionado antes de su partida.

Por eso, el establecimiento decidió rendirle un emotivo homenaje, reconociendo tanto su legado musical como su espíritu emprendedor.

Yeison Jiménez no solo era un reconocido cantante, también era un hombre de negocios. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

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¿Cuándo murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026, a los 34 años, en un trágico accidente aéreo mientras se dirigía a una presentación.

El siniestro ocurrió poco después de despegar en la zona que conecta Paipa y Duitama, en Boyacá, dejando consternados a sus seguidores y a la industria musical.

En el accidente también perdieron la vida otros integrantes de su equipo y miembros de la tripulación.

La noticia de su muerte generó un profundo impacto en Colombia y en la comunidad de la música popular, que lamentó la pérdida de uno de sus talentos más destacados.