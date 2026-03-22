Luisa Cortina vuelve a La casa de los famosos y no se guardó nada: esto dijo a los participantes

Luisa Cortina volvió a La casa de los famosos Colombia y no se guardó nada. En pleno congelado, la exparticipante del reality generó revuelo tras arremeter contra la mayoría de los habitantes.

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¿Qué dijo Luisa Cortina a los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala del 22 de marzo, Luisa Cortina, exparticipante del reality, volvió a ingresar bajo la dinámica de “congelados”. La creadora de contenido llamó la atención al dedicar comentarios inesperados a quienes aún permanecen en el programa.

Luisa Cortina volvió a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras ser invitada por El Jefe, Luisa expresó que no podía fingir sentimientos: afirmó que no diría que había extrañado a los participantes porque no es hipócrita ni falsa. Además, acudió a la típica frase de "si saben como soy, pa' que me invitan", dejando claro que no iba a suavizar sus comentarios.

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¿Qué mensajes dedicó Luisa Cortina a los participantes de La casa de los famosos?

Durante su regreso, Luisa no pasó desapercibida al dirigirse de manera directa a cada uno de los participantes. Sus comentarios no solo llamaron la atención por su franqueza, sino que también dejaron ver su perspectiva sobre el desempeño y la personalidad de cada uno.

Luisa Cortina no se guardó nada en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

A Manuela le recordó que desde el incio había anticipado su desempeño no iba a ser bueno, razón por la cual decidió nominarla, mientras que a Eidevin le aseguró que lo que siente parece genuino, aunque no es correspondido.

Con Palau, le recomendó buscar un equilibrio entre lo que le gusta hacer y lo que la audiencia espera ver, y a Mariana le aclaró que no le cae mal, pero que no ha hecho mucho en el programa.

A Valentino lo motivó a mantener su honestidad, recordándole que afuera cuenta con apoyo de su gente, mientras que a Alejo le señaló que sus estrategias eran fácilmente perceptibles por los demás.

Sobre Alexa, comentó que, aunque sabía que tenía una estrategia, no pensaba que fuera capaz de traicionar a su prometido. A Tebi le aconsejó valorar a la mujer que tiene afuera y no cambiarla por cualquiera, refiriéndose a su ‘shippeo’ con Alexa.

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¿A quiénes felicitó Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

Luisa Cortina también aprovechó el momento para dedicar elogios a algunos participantes, reconociendo sus cualidades dentro del juego.

A Juanda Caribe, Luisa le expresó su confianza en que es un ser humano genuino y talentoso, destacando no solo su esfuerzo y dedicación dentro del juego, sino también el corazón que ha demostrado en cada una de sus acciones dentro de la casa.

Con Karola, en cambio, resaltó su actitud, su estilo y la autenticidad que proyecta en cada momento, señalando que tanto ella como Juanda se habían convertido en los posibles ganadores de la temporada.