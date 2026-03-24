En las últimas horas, se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocida periodista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, destacándose por ser una distinguida columnista.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de todos sus seguidores y reconocidas figuras que hacen parte del entretenimiento colombiano, quienes han expresado sentidos mensajes a través de sus redes sociales.

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¿Quién fue la reconocida periodista colombiana que falleció en las últimas horas?

El nombre de Lucy Nieto Samper se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida columnista colombiana, quien falleció en las últimas horas.

Así se confirmó el fallecimiento de Lucy Nieto Samper. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por varios medios de comunicación, entre esos, a través de un comunicado oficial compartido a través de La FM, en donde el periodista Juan Lozano expresó las siguientes palabras:

“En medio de todo esto que ocurre, también tenemos que registrar una triste noticia para el periodismo colombiano, ha muerto una verdadera insignia para el periodismo en Colombia, la columnista más longeva de Colombia, una mujer talentosa, ha muerto Lucy Nieto de Samper, casi hasta sus 100 años publicaba su columna”, agregó Juan Lozano.

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Por el momento, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de reconocidos periodistas y seguidores, quienes resaltaron su gran talento a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Quién fue Lucy Nieto Samper? | Foto: Freepik

¿Qué dijo el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo tras el fallecimiento de la periodista Lucy Nieto Samper?

Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de la periodista Lucy Nieto Samper, el periodista y director de Noticas RCN, se pronunció con emotividad mediante su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, acerca del lamentable hecho, expresando las siguientes palabras:

“Fue la columnista más longeva, una periodista audaz y una mujer que alzó la voz para pronunciarse sobre varios temas. Abrió una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar. En paz descanse Lucy Nieto de Samper. Solidaridad y aprecio por su querida familia”, agregó José Manuel Acevedo.

Desde luego, Lucy Nieto Samper se destacó a lo largo de su amplia trayectoria en dejar un importante legado a lo largo de su carrera, en especial, por ser la columnista más longeva de Colombia, quien falleció a sus 102 años.