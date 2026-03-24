El pasado lunes 23 de marzo, ocurrió un desafortunado accidente aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en el que se dirigían abordo 128 personas en donde el avión chocó en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.

Según han reportado las autoridades, se ha confirmado aproximadamente la muerte de 66 personas, quienes se dirigían en el avión el cual chocó en desafortunadas condiciones.

Con base en esto, una reconocida agrupación colombiana se pronunció en sus redes sociales con doloroso mensaje tras el desafortunado accidente aéreo que se presentó con la Fuerza Aérea Colombiana.

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¿Qué dijo la agrupación colombiana ‘Herencia de Timbiquí’ tras el desafortunado accidente aéreo?

Esto dijo Herencia de Timbiquí tras reciente accidente aéreo. | Foto: Freepik

Tras el desafortunado accidente aéreo en el que se encontraban militares, la agrupación vallecaucana, ‘Herencia de Timbiquí’ se pronunció al respecto, enviándoles sentidos mensajes de apoyo a todos los allegados y a aquellos que se dirigían en el avión, expresando las siguientes palabras a través de un comunicado oficial compartido en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 489 mil seguidores:

“Hoy nos unimos en un profundo sentimiento de tristeza por la tragedia ocurrida en Puerto Leguízamo Putumayo. Desde la agrupación, extendemos un abrazo solidario a todas las familias afectadas y elevamos nuestras oraciones por quienes partieron y por la pronta recuperación de los heridos”, agregó la agrupación.

Así también, varios internautas se han pronunciado al respecto tras el desafortunado accidente aéreo en el que se encontraba la Fuerza Aeroespacial. Por su parte, la agrupación ‘Herencia de Timbiquí’, también, expresó las importantes labores que el grupo militar ha dejado en Colombia:

“De manera especial, expresamos nuestra cercanía y apoyo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes más allá de su labor institucional, han sido aliados fundamentales en nuestras causas sociales, demostrando siempre compromiso, entrega y humanidad”, señalaron.

¿Qué dijeron los internautas tras el reciente comunicado de ‘Herencia de Timbiquí’ tras el accidente aéreo en Putumayo?

¿Qué dijeron los internautas tras el accidente aéreo de las fuerzas militares? | Foto: Freepik

A raíz del desafortunado accidente del avión Hércules en el que por el momento van aproximadamente 66 fallecidos y los sobrevivientes se encuentran bajo el cuidado de los especialistas médicos tras varias lesiones.

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Entre tanto, varios internautas se pronunciaron en redes sociales tras el reciente comunicado compartido por parte de Herencia de Timbiquí, expresando las siguientes palabras: