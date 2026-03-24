Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Reconocida agrupación colombiana se pronunció con doloroso mensaje tras accidente aéreo en Putumayo

Tras el accidente aéreo de La Fuerza Aeroespacial en Putumayo, reconocida agrupación se pronunció con desgarrador mensaje.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida agrupación colombiana se pronunció con doloroso mensaje tras accidente aéreo en Putumayo
¿Qué dijo 'Herencia de Timbiquí' tras el accidente áereo de las fuerzas militares en Putumayo? | Fotos: Freepik

El pasado lunes 23 de marzo, ocurrió un desafortunado accidente aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en el que se dirigían abordo 128 personas en donde el avión chocó en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.

Según han reportado las autoridades, se ha confirmado aproximadamente la muerte de 66 personas, quienes se dirigían en el avión el cual chocó en desafortunadas condiciones.

Con base en esto, una reconocida agrupación colombiana se pronunció en sus redes sociales con doloroso mensaje tras el desafortunado accidente aéreo que se presentó con la Fuerza Aérea Colombiana.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la agrupación colombiana ‘Herencia de Timbiquí’ tras el desafortunado accidente aéreo?

Reconocida agrupación colombiana se pronunció con doloroso mensaje tras accidente aéreo en Putumayo
Esto dijo Herencia de Timbiquí tras reciente accidente aéreo. | Foto: Freepik

Tras el desafortunado accidente aéreo en el que se encontraban militares, la agrupación vallecaucana, ‘Herencia de Timbiquí’ se pronunció al respecto, enviándoles sentidos mensajes de apoyo a todos los allegados y a aquellos que se dirigían en el avión, expresando las siguientes palabras a través de un comunicado oficial compartido en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 489 mil seguidores:

“Hoy nos unimos en un profundo sentimiento de tristeza por la tragedia ocurrida en Puerto Leguízamo Putumayo. Desde la agrupación, extendemos un abrazo solidario a todas las familias afectadas y elevamos nuestras oraciones por quienes partieron y por la pronta recuperación de los heridos”, agregó la agrupación.

Artículos relacionados

Así también, varios internautas se han pronunciado al respecto tras el desafortunado accidente aéreo en el que se encontraba la Fuerza Aeroespacial. Por su parte, la agrupación ‘Herencia de Timbiquí’, también, expresó las importantes labores que el grupo militar ha dejado en Colombia:

“De manera especial, expresamos nuestra cercanía y apoyo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes más allá de su labor institucional, han sido aliados fundamentales en nuestras causas sociales, demostrando siempre compromiso, entrega y humanidad”, señalaron.

¿Qué dijeron los internautas tras el reciente comunicado de ‘Herencia de Timbiquí’ tras el accidente aéreo en Putumayo?

Reconocida agrupación colombiana se pronunció con doloroso mensaje tras accidente aéreo en Putumayo
¿Qué dijeron los internautas tras el accidente aéreo de las fuerzas militares? | Foto: Freepik

A raíz del desafortunado accidente del avión Hércules en el que por el momento van aproximadamente 66 fallecidos y los sobrevivientes se encuentran bajo el cuidado de los especialistas médicos tras varias lesiones.

Artículos relacionados

Entre tanto, varios internautas se pronunciaron en redes sociales tras el reciente comunicado compartido por parte de Herencia de Timbiquí, expresando las siguientes palabras:

“Que Dios tenga misericordia de todo esto que pasa, mucha fortaleza, para las familias de esos seres que colocan la vida por proteger la nuestra”, “Dios le de mucha fortaleza a las familias que perdieron sus héroes porque eso unos héroes que día a día exponen sus vidas por este país Dios los tenga en su santa gloria”, agregaron los navegantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Luto en el periodismo! Falleció la columnista más longeva de Colombia: ¿quién fue? Talento nacional

¡Luto en el periodismo! Falleció la columnista más longeva de Colombia: ¿quién fue?

El mundo del periodismo colombiano se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocida celebridad.

¡Duelo en la actuación! Falleció reconocida celebridad tras complicada enfermedad: ¿quién? Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció reconocida celebridad tras complicada enfermedad: ¿quién?

En las últimas horas se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocida actriz tras grave enfermedad.

Victoria Ruffo reaccionó a su supuesta muerte Talento internacional

Victoria Ruffo rompe el silencio tras rumor de su muerte con inesperado mensaje: “¿De qué me morí?”

Rumor sobre la muerte de Victoria Ruffo se viralizó y la actriz respondió con humor y claridad a la noticia falsa.

Lo más superlike

Talento internacional

Murió Leonid Radvinsky, creador de la famosa 'página azul' a los 43 años: esto se sabe

La empresa confirmó la muerte del multimillonario empresario Leonid Radvinsky a través de un comunicado, expresando que "se fue en paz".

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos estéticos que ha realizado Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló detalles de los procedimientos de belleza que se ha realizado, ¿cuáles son?

Jhorman Toloza rompe el silencio y responde si irá a la casa por Alexa La casa de los famosos

¿Jhorman Toloza entrará a La casa de los famosos Colombia? Esto dijo

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?