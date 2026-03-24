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Yeferson y Cintia Cossio vivieron momento de terror tras estar a punto de sufrir un grave accidente

Yeferson y Cintia Cossio vivieron un momento de terror tras casi sufrir un grave accidente en carretera.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yeferson y Cintia Cossio vivieron momento de terror tras estar a punto de sufrir un grave accidente
Yeferson y Cintia Cossio vivieron momento de terror tras estar a punto de sufrir un grave accidente (Foto Canal RCN)

Momentos de angustia vivieron Cintia Cossio y su hermano Yeferson Cossio luego de verse involucrados en una situación de alto riesgo en carretera que por poco termina en tragedia.

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A través de sus redes sociales, ambos compartieron detalles de lo ocurrido, dejando ver el impacto emocional que les dejó el incidente.

¿Qué compartió Cintia Cossio en sus historias de Instagram?

Cintia fue la primera en alertar a sus seguidores con una historia en la que se le veía visiblemente afectada, con los ojos llorosos y aún en estado de shock.

En el video, además de su expresión, se escuchaban comentarios sobre lo peligrosas que pueden ser algunas vías, especialmente en tramos donde varios carriles se reducen a uno solo, obligando a los vehículos a reaccionar rápidamente.

Junto al clip, la creadora de contenido escribió que acababan de presenciar, a lo lejos, uno de los accidentes más fuertes que ha visto en su vida. También aseguró que estuvieron a punto de verse involucrados directamente, lo que aumentó la tensión del momento.

“Acabamos de ver, a lo lejos, el peor accidente que he presenciado en persona en toda mi vida. Estuvimos a nada de estar involucrados. Aún estoy un poco en shock”, reveló.

Cintia Cossio al borde de un accidente: “El peor que he presenciado”
Cintia Cossio al borde de un accidente: “El peor que he presenciado” (Foto Canal RCN)

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¿Qué explicó Yeferson Cossio sobre lo ocurrido?

Posteriormente, Yeferson decidió dar más contexto a la situación. En otro video, mostró a su pareja, Carolina, secándose las lágrimas, mientras en la parte delantera del vehículo se veía a Cintia mirando fijamente hacia el exterior, aún impactada por lo sucedido.

Según relató, un vehículo que venía sin frenos los alcanzó y los rozó por la parte trasera mientras ellos se desplazaban a alta velocidad. Tras perder el control, el carro continuó su trayectoria hasta salirse de la vía y estrellarse con fuerza contra una estructura cercana a un puente.

El influencer detalló que todo ocurrió en cuestión de segundos, lo que hizo que la situación fuera aún más impactante para quienes iban dentro del vehículo.

Yeferson Cossio casi es alcanzados por carro sin frenos
Yeferson Cossio casi es alcanzado por carro sin frenos. (Foto Canal RCN)

“Un carro venía sin frenos, nos rozó por detrás. Se fue contra una zanja y se estrelló durísimo contra una viga de un puente. Íbamos como a 120 kph, las chicas aún están en shock”, escribió.

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A pesar de la gravedad del momento, tanto Cintia como Yeferson aseguraron que ninguno resultó herido. Sin embargo, reconocieron que el impacto emocional fue fuerte, especialmente para quienes presenciaron el accidente de cerca.

El episodio generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo y alivio al saber que la familia se encontraba fuera de peligro.

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