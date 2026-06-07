Beéle y Cara Rodríguez fueron captados juntos y un gesto de ella causó revuelo: ¿hay buena relación?

La relación entre Beéle y Cara Rodríguez sigue generando conversación entre los usuarios de redes sociales.

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Aunque ambos tomaron caminos separados y su ruptura estuvo rodeada de polémicas, recientemente volvieron a coincidir en un evento muy especial relacionado con sus hijos.

Las imágenes de este encuentro comenzaron a circular rápidamente y provocaron todo tipo de reacciones entre los seguidores de la expareja.

¿Por qué Beéle y Cara Rodríguez estuvieron juntos?

La reunión se dio durante la celebración del cumpleaños de Ethan, el hijo mayor de la expareja, quien recientemente cumplió cinco años.

El momento fue compartido por Valentino Lázaro a través de sus redes sociales.

En el video se observa a Beéle y Cara participando en la celebración junto a sus hijos mientras familiares y amigos cantan el cumpleaños al menor.

Las imágenes llamaron la atención porque muestran a ambos compartiendo el mismo espacio familiar pese a las diferencias que han existido entre ellos desde su separación.

Captan a Beéle y Cara Rodríguez juntos en fiesta familiar: una mirada de ella llamó la atención (Foto Canal RCN)

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¿Beéle y Cara Rodríguez tienen buena relación?

Aunque el video mostraba un momento familiar, muchos usuarios se enfocaron en un detalle específico.

Durante algunos segundos del clip, Cara aparece mirando seriamente a Beéle mientras sostiene a uno de sus hijos.

El gesto no pasó desapercibido para los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a comentar el video y describieron su mirada como una cara "de pocos amigos".

Algunos aseguraron que ambos mantienen una relación cordial únicamente por el bienestar de sus hijos, mientras que otros destacaron la madurez de Cara para compartir este tipo de momentos familiares pese a todo lo que vivieron como pareja.

También hubo quienes analizaron el situación de la celebración y comentaron que la nueva pareja de Cara debería estar junto con ellos por la buena relación que tiene con los pequeños.

¿Quién es la actual pareja de Cara Rodríguez?

Después de su mediática separación de Beéle, Cara comenzó una relación con Jake Castro.

El productor ha trabajado con artistas como Karol G y Feid, y en varias ocasiones ha aparecido en publicaciones junto a Cara y sus hijos.

La influenciadora suele compartir momentos familiares en sus redes sociales, donde ha mostrado la buena relación que mantienen.

Incluso, al parecer la pareja estaría lista para dar el siguiente paso luego de que Valentino Lázaro comentara haber visto un llamativo anillo en la mano de Cara. Sin embargo, ni ella ni Jake Castro han confirmado públicamente que tengan planes de matrimonio.

Mientras tanto, las recientes imágenes junto a Beéle continúan dando de qué hablar entre los seguidores de ambos.