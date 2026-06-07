Lina Tejeiro revela algunos síntomas que le han dado con su embarazo

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones 800 mil seguidores, la reconocida y bella actriz colombiana Lina Tejeiro les reveló a sus fans algunos síntomas que ha tenido con el embarazo y que no la tienen tan contenta.

Lina Tejeiro dejó ver su avanzado embarazo. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el síntoma físico que ha estado molestando un poco a Lina Tejeiro por la apariencia de su rostro?

Lina empezó el video explicando que ella está de acuerdo con los comentarios que le han enviado acerca de que se ve muy linda embarazada, pero comentó que, desde el día 1 de su embarazo hay un síntoma que sí la ha estado molestando y es una dermatitis que le apareció alrededor de los labios, así como también algo de acné.

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La actriz comentó que, aunque sí se siente muy linda y el resto de la piel de su rostro está perfecta, esa afección en la piel de su bozo y barbilla no le ha gustado para nada. Por otro lado, Tejeiro explicó que ha tenido un síntoma un poco más emocional desde que espera a su bebé y tiene que ver con las canciones que quiere escuchar ahora y hasta los olores que quiere llevar consigo.

¿Cuál es el síntoma del embarazo que es un poco más emocional que ha tenido Lina Tejeiro?

La famosa colombiana reveló que ahora quiere escuchar canciones mucho más sentimentales y antiguas, pues siente que la música de ahora no la está llenando emocionalmente como las del pasado. Además, explicó que está buscando perfumes que hace mucho tiempo no usaba y que, cuando encontró una fragancia de su pasado, se sintió muy bien.

Es así como vemos que el embarazo a Lina no solo le ha traído una linda pancita y el brillo común en los ojos de las mamitas, sino también una nostalgia que parece haber adoptado con cariño.

En una historia más adelante, Tejeiro compartió los comentarios que se generaron con estas revelaciones y que tienen que ver con el género de su bebé, pues sus fans le han comentado que creen que es niña o niño dependiendo de estos síntomas.

Así pues, los internautas siguen muy al tanto del embarazo de Lina, ya que hay muchos detalles que ella se sigue guardando como el origen del papá, el género o el nombre que le gustaría ponerle.

Lina Tejeiro sorprende al mostrar su pancita de embarazo. (Foto/ Canal RCN)