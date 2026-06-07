Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro revela algunos síntomas que le han dado con su embarazo

La bella actriz Lina Tejeiro mostró cómo su embarazo se le nota no solo en su pancita, sino también en su rostro.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La bella actriz Lina Tejeiro mostró cómo su embarazo se le nota no solo en su pancita, sino también en su rostro.
La bella actriz Lina Tejeiro mostró cómo su embarazo se le nota no solo en su pancita, sino también en su rostro | Foto del Canal RCN

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones 800 mil seguidores, la reconocida y bella actriz colombiana Lina Tejeiro les reveló a sus fans algunos síntomas que ha tenido con el embarazo y que no la tienen tan contenta.

Lina Tejeiro mostró su barriguita sin filtros
Lina Tejeiro dejó ver su avanzado embarazo. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el síntoma físico que ha estado molestando un poco a Lina Tejeiro por la apariencia de su rostro?

Lina empezó el video explicando que ella está de acuerdo con los comentarios que le han enviado acerca de que se ve muy linda embarazada, pero comentó que, desde el día 1 de su embarazo hay un síntoma que sí la ha estado molestando y es una dermatitis que le apareció alrededor de los labios, así como también algo de acné.

Artículos relacionados

La actriz comentó que, aunque sí se siente muy linda y el resto de la piel de su rostro está perfecta, esa afección en la piel de su bozo y barbilla no le ha gustado para nada. Por otro lado, Tejeiro explicó que ha tenido un síntoma un poco más emocional desde que espera a su bebé y tiene que ver con las canciones que quiere escuchar ahora y hasta los olores que quiere llevar consigo.

¿Cuál es el síntoma del embarazo que es un poco más emocional que ha tenido Lina Tejeiro?

La famosa colombiana reveló que ahora quiere escuchar canciones mucho más sentimentales y antiguas, pues siente que la música de ahora no la está llenando emocionalmente como las del pasado. Además, explicó que está buscando perfumes que hace mucho tiempo no usaba y que, cuando encontró una fragancia de su pasado, se sintió muy bien.

Es así como vemos que el embarazo a Lina no solo le ha traído una linda pancita y el brillo común en los ojos de las mamitas, sino también una nostalgia que parece haber adoptado con cariño.

En una historia más adelante, Tejeiro compartió los comentarios que se generaron con estas revelaciones y que tienen que ver con el género de su bebé, pues sus fans le han comentado que creen que es niña o niño dependiendo de estos síntomas.

Así pues, los internautas siguen muy al tanto del embarazo de Lina, ya que hay muchos detalles que ella se sigue guardando como el origen del papá, el género o el nombre que le gustaría ponerle.

Lina Tejeiro enamora a sus seguidores con nuevas fotos de su embarazo
Lina Tejeiro sorprende al mostrar su pancita de embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe reveló si demandará a quienes hablaron de él tras La casa de los famosos Colombia Juanda Caribe

Juanda Caribe reveló si demandará a quienes afectaron su imagen

El humorista barranquillero explicó si continuará con las acciones legales que mencionó durante su paso por el reality.

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, interactuó con sus fans acerca de su paso por el reality. Juanda Caribe

Juanda Caribe responde si siente que valió la pena ir a La casa de los famosos Colombia

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, interactuó con sus fans acerca de su paso por el reality.

Beéle y Cara Rodríguez fueron captados juntos y una mirada de ella desató revuelo en redes Beéle

Beéle y Cara Rodríguez fueron captados juntos y un gesto de ella causó revuelo: ¿hay buena relación?

La expareja coincidió en el cumpleaños de su hijo mayor y un gesto de Cara Rodríguez hacia Beéle se convirtió en uno de los temas más comentados

Lo más superlike

James Rodríguez fue cuestionado por su actitud con la hija del presidente de la República. Mundial de fútbol

Colombia vs. Jordania: ¿dónde ver EN VIVO el partido? La IA predice al ganador

Colombia vs. Jordania se jugará este domingo 7 de junio en San Diego, como último amistoso antes del Mundial 2026.

Repertorio del Tour de Nicky Jam Nicky Jam

Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estos fueron los 5 artistas invitados

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano