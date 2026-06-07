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Juanda Caribe responde si siente que valió la pena ir a La casa de los famosos Colombia

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, interactuó con sus fans acerca de su paso por el reality.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, interactuó con sus fans acerca de su paso por el reality.
El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, interactuó con sus fans acerca de su paso por el reality | Foto del Canal RCN

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, el famoso y talentoso imitador y cantante costeño conocido como Juanda Caribe, finalista de La casa de los famosos Colombia, abrió una caja de preguntas para resolver las dudas de sus fans sobre su vida actual.

Juanda Caribe rompió el silencio sobre las demandas que anunció en La casa de los famosos
Juanda Caribe rompió el silencio sobre las demandas que anunció en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Uno de los internautas no dudó en cuestionar al famoso acerca de su paso por el reality de convivencia, pues quería saber si, para él, había valido la pena pasar por éste. Para responder la duda, Juanda publicó un video suyo a blanco y negro en el debate de la recta final del programa junto con una canción de Diomedes Díaz y Juancho Rois.

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¿Por qué para Juanda Caribe valió la pena su paso por La casa de los famosos Colombia?

En texto, Juanda respondió la pregunta, explicando que La casa de los famosos Colombia sí fue una experiencia que valió la pena y no necesariamente por el dinero o la fama que haya podido traerle, sino por el reto que fue para él y por la manera como lo sacó de su zona de confort.

Caribe también explicó que la persona que entró siendo no es la misma que es cuando salió y que se dio cuenta de algunas lecciones de la vida acerca de las personas que lo rodean.

“Salí con muchas lecciones sobre quién soy, qué quiero para mi futuro y quiénes realmente están cuando uno no está presente” escribió el famoso colombiano.

Finalmente, Juanda reveló que, para él, la experiencia valió la pena porque le ayudó a “alejarse del ruido” y escuchar su propia voz.

¿Qué relación puede tener la respuesta de Juanda Caribe con los sucesos que protagonizó mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia?

Algunos internautas han relacionado su respuesta con la ruptura de su relación con la mamá de su hija, pues debemos recordar que, mientras él estuvo encerrado más de cuatro meses, en el exterior estuvieron sucediendo cosas que llevaron a Sheila, su expareja, a terminar la relación.

Juanda llegó a la final de La casa de los famosos Colombia y fue derrotado en las votaciones finales por el actor Alejandro Estrada. No obstante, también fue un protagonista de la competencia por la cantidad de discusiones que tuvo y por el contenido de humor que también trató de brindar.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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