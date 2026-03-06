Valentino Lázaro causó revuelo con su reacción al embarazo de Lina Tejeiro

El pasado viernes 29 de mayo, se terminó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, dejando como ganador a Alejandro Estrada con más de un 60% de votos.

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Uno de los finalistas fue Valentino, quien ocupó el tercer lugar de los cuatro últimos participantes que llegaron hasta el último día de la competencia. En medio de su regreso a la realidad, el bailarín y creador de contenido se enteró de varios temas del mundo exterior tras lives que hizo con Beba.

Una de las cosas de las que se enteró, fue la de la muerte de su amigo Zalek, pues él no lo pudo creer y se vio que quedó en shock al saber esta lamentable noticia.

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Así mismo, supo otras noticias del mundo del entretenimiento, como el embarazo de Lina Tejeiro y su reacción causó revuelo, porque no disimuló que no esperaba enterarse de una noticia así.

¿Cuál fue la reacción de Valentino al enterarse del embarazo de Lina Tejeiro?

Valentino Lázaro estuvo el fin de semana en el hotel sin su celular tras salir de La casa de los famosos Colombia 2026 y allí estuvo acompañado de Beba, la amiga que le quedó del reality.

Valentino Lázaro reaccionó sin filtro al embarazo de Lina Tejeiro Foto/ Canal RCN)

Por eso, a través de lives que hicieron con el celular de la barranquillera, Valentino se enteró de varias noticias del mundo del entretenimiento, como la muerte de su amigo, la cual lo dejó profundamente conmovido.

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Así mismo, en los comentarios mencionaron que Lina Tejeiro está embarazada y apenas leyó el comentario, miró a Beba sorprendido, preguntando que, si están hablando de la actriz y amiga de Greeicy, pero preguntó por lo mismo como tres veces.

¿Qué dijo Valentino al responder ante el embarazo de Lina Tejeiro?

La inesperada reacción de Valentino Lázaro al embarazo de Lina Tejeiro Foto/ Canal RCN)

Valentino quedó en shock con la noticia, porque no esperaba que la actriz, Lina Tejeiro estuviera embarazada, por lo que, sonrió a la cámara y la felicitó.

Además, le dijo que los invitara al baby shower y que él le llevaba su paca de pañales, lo que causó gracia entre los internautas, quienes lo estaban poniendo al tanto de todo lo que pasó durante estos más de cuatro meses.