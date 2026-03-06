Tebi Bernal y Valentino Lázaro lanzaron pulla a Alejandro Estrada por no repartir el premio

Tebi Bernal y Valentino Lázaro protagonizaron un momento que llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia al referirse a Alejandro Estrada y al premio que obtuvo tras ganar el afamado reality. Aunque el comentario se dio en un ambiente de humor, sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron diversas reacciones entre los internautas.

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¿Cuál fue la pulla que Tebi Bernal y Valentino lanzó a Alejandro Estrada?

Con el fin de La casa de los famosos Colombia los finalistas comenzaron a retomar su vida real y tener control de sus redes sociales, entre ellos Valentino Lázaro, quien sorprendió a sus cientos de seguidores al aparecer en un inesperado video junto a Tebi Bernal, con quien aprovechó para lanzarle una pulla a Alejandro Estrada, el ganador.

Tebi Bernal, finalista de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Y es que en el audiovisual compartido a través de su cuenta oficial de TikTok, Valentino y Tebi se dejaron ver cantando y bailando la viral canción ‘Mojando la rata’ que manda a trabajar a las personas. Esto con el fin de mencionar que en este mood se encontraban ambos ya que Alejandro Estrada no quisiera repartir el premio como se había hablado con anterioridad cuando la competencia aún seguía en curso.

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“Nosotros después de Alejo no repartiera el premio… Nos tocará trabajar, Tebi”, comentó junto al video el joven influenciador.

Aunque el comentario fue tomado por muchos como una pulla hacia Alejandro Estrada, varios internautas lo interpretaron como una broma entre excompañeros del reality, haciendo referencia a las conversaciones que surgieron dentro de la competencia sobre el millonario premio del programa.

¿La amistad entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal se fracturó tras la final de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que durante gran parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia la amistad entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal se mostró lo suficientemente sólida como para que en la recta final se hablara sobre la repartición del premio en caso de que alguno de los dos ganara.

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Sin embargo, a medida que avanzaban los días, este acuerdo comenzó a tambalear llegando a quebrantarse finalmente tras salir al mundo real en donde Estrada, ganador del programa, se encontró con un panorama completamente diferente al que se especulaba dentro del reality.

A raíz de esto, y por consejo de su equipo de trabajo, Alejandro Estrada reveló que no dividiría su premio, ya que en gran parte su fandom fue el que hizo su victoria posible. Sin embargo, la amistad con el finalista no se habría quebrado, pero sí habrían decidido tomar una notoria distancia.