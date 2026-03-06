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Alexa Torrex respondió por qué dejó de seguir a Alejandro Estrada, ¿se terminó la amistad?

Alexa Torrex aclaró las razones por las que decidió tomar distancia de Alejandro Estrada luego de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex y Alejandro Estrada en la casa de los famosos colombia
Alexa Torrex yse sincera sobre Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex habría decidido terminar su amistad con Alejandro Estrada luego de las declaraciones del actor tras ganarse La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia?

El cucuteño ha estado en varias entrevistas luego de ser merecedor de los 400 millones de pesos colombianos, donde señaló que decidió alejarse de Tebi Bernal y Alexa Torrex luego de haber estado tanto tiempo juntos en la competencia, indicando que su amistad necesita airearse un poco.

alexa torrex se sincera sobre alejandro estrada

Además, indicó que no sabe si su amistad pueda seguir afuera de la competencia, razón por la que la creadora de contenido se molestó.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Alejandro Estrada?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, donde decidió hablar sobre por qué había preferido dejar de seguir a Alejandro Estrada.

Según indicó en el reality no podía realizar el método contacto cero cuando se disgustaba con una persona, pero en la vida real sí, por lo que, lo había aplicado.

alexa torrex es clara con alejandro estrada

Puntualizó que cuando ella salió a sus entrevistas siempre habló bien del actor y le demostró todo el tiempo su apoyo, a diferencia de lo que siente que él a hecho hacia ella.

"Yo no salí en mis entrevistas a decir 'vamos a ver cómo se da la amistad acá afuera', me dolió ese comentario, no me gustó porque no tienes que probar mi amistad, ya te la entregué", dijo.

Asimismo, reiteró sus diferencias con el equipo de trabajo de Alejandro Estrada, con quien no logró llevársela bien.

Destacó que, ella nunca minimizó el fandom de nadie, pero sí dio a entender que se construyó algo en conjunto, como lo fueron 'Los especialistas', que estuvo conformado por ella, Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

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Por el momento, Alejandro Estrada no se ha pronunciado al respecto y sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y la amistad que habían creado en el juego, tanto así que Alexa Torrex fue la jefe de campaña del actor.

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