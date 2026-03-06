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Así fue el reencuentro entre Juanda Caribe y Eidevin López tras la final de La casa de los famosos

Juanda Caribe y Eidevin López protagonizaron un emotivo reencuentro que llamó la atención de sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe y Eidevin López se reencontraron y así reaccionaron sus seguidores
Juanda Caribe y Eidevin López se reencontraron y así reaccionaron sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Tras la final de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Eidevin López volvieron a reencontrarse de manera virtual fuera del reality. El momento quedó registrado en redes sociales, donde ambos compartieron detalles de la videollamada y despertaron reacciones entre sus seguidores.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Juanda Caribe y Eidevin López?

Luego de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin, los cuatro finalistas que aún continuaban en competencia retomaron sus vidas reales, por lo que Juanda Caribe, quien ocupó el segundo lugar, regresó a su natal Barranquilla en donde no solo se reunió con su familia y circulo social cercano, sino también con sus seguidores.

El esperado reencuentro de Juanda Caribe y Eidevin López
El esperado reencuentro de Juanda Caribe y Eidevin López. (Foto Canal RCN).

En medio de la celebración, el creador de contenido dejó en evidencia que tuvo contacto con Eidevin López, exparticipante de la competencia que fue eliminado tras el polémico enfrentamiento que tuvo con Alejandro Estrada, quien terminó ganando la tercera temporada.

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Aunque los participantes no dieron detalles de su conversación, ya que el audio fue silenciado, López dejó claro que su apoyo siempre fue por Juanda Caribe al expresar lo mucho que lo amaba.

“Te amo, padrino. Firme con los firmes, finalizó mi día de la mejor manera”, escribió el creador de contenido, a quien se le vio muy feliz por volver a tener contacto con Caribe.

Como era de esperarse, el encuentro no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos creadores de contenido, quienes celebraron que mantengan una buena relación tras su paso por el reality y destacaron las muestras de afecto que compartieron durante el reencuentro.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Juanda Caribe y Eidevin a su reencuentro?

Las imágenes del reencuentro rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde seguidores de ambos celebraron volver a verlos juntos y destacaron la cercanía que demostraron tras el final de la competencia.

"Necesitábamos este reencuentro después de todo lo que pasó en el programa", "Qué bonito ver que mantienen el contacto después de La casa de los famosos", “Los mejores, me encantó volver a verlos compartiendo”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Eidevin López al verse de nuevo fuera del reality?
¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Eidevin López al verse de nuevo fuera del reality? (Foto Canal RCN).
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