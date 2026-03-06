En las últimas horas el nombre de la reconocida actriz Carolina Ramírez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por anunciar el nacimiento de su bebé.

Así también, muchos internautas se han sorprendieron con el anuncio que compartió la actriz mediante sus redes sociales, pues, confirmó que está atravesando por un importante momento junto a su pareja tras el nacimiento de su hijo llamado Sur.

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¿Cuál fue la reacción de la pareja de Carolina Ramírez tras el nacimiento de su hijo Sur?

Es clave mencionar que Carolina Ramírez les compartió varios detalles a sus seguidores acerca de cómo avanzaba su embarazado y, pues, a pesar de tener 42 años, la edad nunca fue un impedimento para ella, en especial, por el importante momento por el que está atravesando a nivel personal.

Así anunció Carolina Ramírez el nacimiento de su bebé. | Foto: Freepik

De este modo, la actriz compartió un anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por el nacimiento de su hijo Sur.

Así también, su pareja Martín Cornide ha sido tendencia a través de las redes sociales tras compartir su reacción en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi 100 mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Bueno, ayer, 2 de junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, con mucho pelo y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras Mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en Sur Cornide Ramírez”, expresó Martín en la descripción de la publicación.

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¿Qué celebridades han reaccionado al nacimiento del primogénito de Carolina Ramírez?

Tras el especial anuncio que hizo Carolina Ramírez mediante sus redes sociales, se evidencia que está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras el nacimiento de su pequeño hijo.

Esta fue la reacción de la pareja de Carolina Ramírez. | Foto: Freepik

Así también, muchos internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la reacción que han tenido muchas celebridades, pues, Carlos Torres, Valentina Lizcano y otros famosos han compartido su reacción al respecto, pues expresaron las siguientes palabras: