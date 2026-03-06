Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara reapareció con contundente mensaje tras el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla

La creadora de contenido compartió una reflexión en redes sociales horas después del regreso de Juanda Caribe a Barranquilla.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sheila Gándara reapareció con contundente mensaje tras el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla
Sheila Gándara reapareció con contundente mensaje tras el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla (Foto Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una posible indirecta relacionada con la situación que atraviesa con Juanda Caribe.

Artículos relacionados

La publicación llegó pocas horas después de que el finalista de La casa de los famosos Colombia regresara a Barranquilla tras finalizar su participación en el reality.

Desde que terminó el programa, ambos han estado en el centro de la conversación debido a las declaraciones que han surgido sobre el estado de su relación y los diferentes mensajes que han compartido públicamente en redes sociales.

Sheila Gándara volvió a pronunciarse tras la llegada de Juanda Caribe a Barranquilla
Sheila Gándara volvió a pronunciarse tras la llegada de Juanda Caribe a Barranquilla (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Sheila publicó un mensaje motivacional que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El texto hablaba sobre la importancia de encontrar la fuerza necesaria para superar situaciones difíciles y confiar en la capacidad personal para transformar momentos complicados en oportunidades de crecimiento.

La reflexión también invitaba a creer en el poder de la transformación personal y en la capacidad de avanzar pese a las dificultades.

“Tienes el poder y la fuerza para superar lo que parece insuperable. Dentro de ti reside una energía imparable capaz de transformar cualquier situación [...] Cuando te decides a avanzar, nada es demasiado grande para ti”

Aunque Sheila no mencionó directamente a Juanda Caribe ni hizo referencia explícita a la situación que ambos atraviesan, muchos usuarios interpretaron la publicación como una indirecta relacionada con la polémica que ha rodeado a la expareja durante las últimas semanas.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla?

Mientras tanto, Juanda Caribe compartió con sus seguidores varios momentos de su regreso a Barranquilla, ciudad que lo vio crecer y a la que regresó tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

El humorista mostró imágenes del recibimiento que le prepararon familiares, amigos y seguidores, quienes lo esperaron con música, camisetas alusivas a su participación en el programa y diferentes muestras de cariño.

A través de varios videos, Juanda se mostró emocionado y agradecido por el apoyo recibido durante su paso por la competencia.

Juanda Caribe llegó a Barranquilla
Juanda Caribe compartió su bienvenida en Barranquilla (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera en su embarazo Talento internacional

Isabella Ladera presumió con cautivadoras fotos sus últimos días de embarazo

La modelo Isabella Ladera mostró cómo se ve en sus últimas semanas de gestación de su segundo bebé.

Viralizan video de Sheila: su respuesta sobre si Juanda Caribe fue infiel Juanda Caribe

Viralizan video de Sheila respondiendo si considera infiel a Juanda Caribe

Reviven video de Sheila en el que habla sobre una posible infidelidad de Juanda Caribe, su ahora expareja.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torrex se reencuentra con Tebi Bernal tras dejarlo de seguir y le dedica canción

Alexa Torrex se volvió a ver con Tebi Bernal y lo sorprendió al dedicarle una de sus canciones.

Lo más superlike

Sueroterapia: qué es y para qué sirve el tratamiento intravenoso que recibió Greeicy Salud

¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

La sueroterapia ha ganado popularidad por sus aplicaciones en hidratación, recuperación física y administración de nutrientes bajo supervisión médica.

Juanda Caribe regresó a Barranquilla y un momento con Mariana Zapata se hizo viral Juanda Caribe

Juanda Caribe compartió especial momento con Mariana Zapata tras su llegada a Barranquilla | VIDEO

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho Talento internacional

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

“Quiero a mi País”, la canción de la Fundación Amor por Medellín Talento nacional

Así nació “Quiero a mi País”, el proyecto que busca reunir a los colombianos a través de la música

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”