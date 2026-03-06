Sheila Gándara reapareció con contundente mensaje tras el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla

Sheila Gándara volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una posible indirecta relacionada con la situación que atraviesa con Juanda Caribe.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

La publicación llegó pocas horas después de que el finalista de La casa de los famosos Colombia regresara a Barranquilla tras finalizar su participación en el reality.

Desde que terminó el programa, ambos han estado en el centro de la conversación debido a las declaraciones que han surgido sobre el estado de su relación y los diferentes mensajes que han compartido públicamente en redes sociales.

Sheila Gándara volvió a pronunciarse tras la llegada de Juanda Caribe a Barranquilla (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Sheila publicó un mensaje motivacional que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El texto hablaba sobre la importancia de encontrar la fuerza necesaria para superar situaciones difíciles y confiar en la capacidad personal para transformar momentos complicados en oportunidades de crecimiento.

La reflexión también invitaba a creer en el poder de la transformación personal y en la capacidad de avanzar pese a las dificultades.

“Tienes el poder y la fuerza para superar lo que parece insuperable. Dentro de ti reside una energía imparable capaz de transformar cualquier situación [...] Cuando te decides a avanzar, nada es demasiado grande para ti”

Aunque Sheila no mencionó directamente a Juanda Caribe ni hizo referencia explícita a la situación que ambos atraviesan, muchos usuarios interpretaron la publicación como una indirecta relacionada con la polémica que ha rodeado a la expareja durante las últimas semanas.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

¿Cómo fue el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla?

Mientras tanto, Juanda Caribe compartió con sus seguidores varios momentos de su regreso a Barranquilla, ciudad que lo vio crecer y a la que regresó tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

El humorista mostró imágenes del recibimiento que le prepararon familiares, amigos y seguidores, quienes lo esperaron con música, camisetas alusivas a su participación en el programa y diferentes muestras de cariño.

A través de varios videos, Juanda se mostró emocionado y agradecido por el apoyo recibido durante su paso por la competencia.