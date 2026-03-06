Sara Corrales sorprendió al mostrar cómo luce a sus 15 días de posparto
La actriz Sara Corrales dejó ver su figura luego de 15 días de haber dado a luz a su hija Mila.
La actriz Sara Corrales dio a conocer a sus millones de fanáticos cómo luce luego de 15 días de haber traído al mundo a su hija Mila, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini.
¿Cuándo dio a luz Sara Corrales a su hija Mila?
La paisa reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, un carrusel con varias fotografías del día de su parto, el pasado 17 de mayo, donde dio a luz a su primogénita.
La colombiana se mostró muy feliz y agradecida de convertirse en mamá, pues era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y por el que se cuidó bastante para no tener mayores complicaciones en su proceso.
¿Cómo se ve Sara Corrales tras 15 días de posparto?
Por medio de sus redes sociales, publicó un video en el que se dejó ver presumiendo su figura con solo 15 días de posparto.
En la grabación se ve luciendo ropa deportiva de su propia marca, donde evidenció cómo rápidamente ha ido recuperando sus curvas.
Cabe destacar que, la actriz hizo ejercicio hasta sus últimos días de embarazo, guiada por un profesional al respecto, lo que le habría ayudado a que se esté recuperando rápidamente.
"Y no, no me he fajado.Y no, tampoco he entrenado. Y no, no he hecho dietas milagrosas ni tomado nada mágico. El secreto no está en los atajos. Está en años de cuidar mi cuerpo, en un embarazo saludable y, sobre todo, en haber amado y respetado mi cuerpo durante cada etapa de este proceso", dijo.
Detalló que hoy celebra cómo se ve y todo lo que su cuerpo hizo para traer a su hija al mundo.
Además, aprovechó para dedicarles un emotivo mensaje a las mujeres que están pasando por un proceso similar al de ella.
"Y también quiero recordarte algo: cada mujer, cada embarazo y cada posparto son diferentes. No te compares. Tu cuerpo merece gratitud, paciencia y amor, exactamente donde está hoy", añadió.
Por ahora, sus seguidores siguen al pendiente de lo que pueda compartir sobre su proceso de maternidad y de su pequeña, a quien todavía no ha presentado oficialmente en redes sociales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike