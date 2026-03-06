Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales sorprendió al mostrar cómo luce a sus 15 días de posparto

La actriz Sara Corrales dejó ver su figura luego de 15 días de haber dado a luz a su hija Mila.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sara corrales en sus 15 días de posparto
Sara Corrales mostró su figura a pocos días de haber dado a luz/AFP: Gustavo Caballero

La actriz Sara Corrales dio a conocer a sus millones de fanáticos cómo luce luego de 15 días de haber traído al mundo a su hija Mila, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini.

Artículos relacionados

¿Cuándo dio a luz Sara Corrales a su hija Mila?

La paisa reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, un carrusel con varias fotografías del día de su parto, el pasado 17 de mayo, donde dio a luz a su primogénita.

sara corrales en su posparto

La colombiana se mostró muy feliz y agradecida de convertirse en mamá, pues era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y por el que se cuidó bastante para no tener mayores complicaciones en su proceso.

Artículos relacionados

¿Cómo se ve Sara Corrales tras 15 días de posparto?

Por medio de sus redes sociales, publicó un video en el que se dejó ver presumiendo su figura con solo 15 días de posparto.

En la grabación se ve luciendo ropa deportiva de su propia marca, donde evidenció cómo rápidamente ha ido recuperando sus curvas.

sara corrales tras dar a luz a su hija mila

Cabe destacar que, la actriz hizo ejercicio hasta sus últimos días de embarazo, guiada por un profesional al respecto, lo que le habría ayudado a que se esté recuperando rápidamente.

"Y no, no me he fajado.Y no, tampoco he entrenado. Y no, no he hecho dietas milagrosas ni tomado nada mágico. El secreto no está en los atajos. Está en años de cuidar mi cuerpo, en un embarazo saludable y, sobre todo, en haber amado y respetado mi cuerpo durante cada etapa de este proceso", dijo.

Detalló que hoy celebra cómo se ve y todo lo que su cuerpo hizo para traer a su hija al mundo.
Además, aprovechó para dedicarles un emotivo mensaje a las mujeres que están pasando por un proceso similar al de ella.

"Y también quiero recordarte algo: cada mujer, cada embarazo y cada posparto son diferentes. No te compares. Tu cuerpo merece gratitud, paciencia y amor, exactamente donde está hoy", añadió.

Artículos relacionados

Por ahora, sus seguidores siguen al pendiente de lo que pueda compartir sobre su proceso de maternidad y de su pequeña, a quien todavía no ha presentado oficialmente en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera en su embarazo Talento internacional

Isabella Ladera presumió con cautivadoras fotos sus últimos días de embarazo

La modelo Isabella Ladera mostró cómo se ve en sus últimas semanas de gestación de su segundo bebé.

Viralizan video de Sheila: su respuesta sobre si Juanda Caribe fue infiel Juanda Caribe

Viralizan video de Sheila respondiendo si considera infiel a Juanda Caribe

Reviven video de Sheila en el que habla sobre una posible infidelidad de Juanda Caribe, su ahora expareja.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torrex se reencuentra con Tebi Bernal tras dejarlo de seguir y le dedica canción

Alexa Torrex se volvió a ver con Tebi Bernal y lo sorprendió al dedicarle una de sus canciones.

Lo más superlike

Sueroterapia: qué es y para qué sirve el tratamiento intravenoso que recibió Greeicy Salud

¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

La sueroterapia ha ganado popularidad por sus aplicaciones en hidratación, recuperación física y administración de nutrientes bajo supervisión médica.

Juanda Caribe regresó a Barranquilla y un momento con Mariana Zapata se hizo viral Juanda Caribe

Juanda Caribe compartió especial momento con Mariana Zapata tras su llegada a Barranquilla | VIDEO

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho Talento internacional

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

“Quiero a mi País”, la canción de la Fundación Amor por Medellín Talento nacional

Así nació “Quiero a mi País”, el proyecto que busca reunir a los colombianos a través de la música

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”