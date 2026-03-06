Exparticipante de La casa de los famosos preocupó al revelar difícil momento: “estaré bien”

Un exparticipante de La casa de los famosos Colombia preocupó a sus seguidores al revelar detalles del difícil momento que enfrenta actualmente. A través de sus redes sociales, contó lo que está ocurriendo y, pese a la situación, envió un mensaje de tranquilidad al asegurar que “estaré bien”.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos Colombia atraviesa un difícil momento?

Durante la noche del pasado 2 de junio, Campanita, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reapareció en sus redes sociales con un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores, pues reveló que actualmente atraviesa una situación complicada.

Campanita habló sobre su participación en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El creador de contenido y bailarín profesional había permanecido ausente durante gran parte del día, por lo que su publicación llamó la atención de los internautas y desató diversas reacciones.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

¿Cuál es el difícil momento que atraviesa Campanita, exparticipante de La casa de los famosos?

Campanita compartió algunos detalles de la situación que enfrenta actualmente, generando preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

Campanita reapareció en redes tras su eliminación. (Foto Canal RCN).

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Campanita reveló que durante la celebración de su cumpleaños presenció actitudes negativas por parte de personas que consideraba sus amigos, una situación que lo afectó emocionalmente.

Artículos relacionados Influencers Tebi confirmó si oficializó su relación con Alexa Torrex tras su ruptura con Alejandra Salguero

Sin embargo, el influenciador aseguró que no permitirá que este episodio impacte significativamente su vida, por lo que les prometió a sus seguidores que logrará superar este momento.

“Emocionalmente me siento súper mal. Las personas a las cuales les brindé mi amistad incondicional trataron de dañar mi día de cumpleaños ayer. Y las personas que hablan mal de mí, vayan y coman… harto estoy. Estaré bien, lo prometo”.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron a la publicación con mensajes de respaldo y muestras de cariño hacia el creador de contenido.