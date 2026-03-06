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Jhorman Toloza rompió el silencio sobre lo difícil que han sido sus últimos días: “He estado muy mal”

Jhorman Toloza explicó su ausencia en redes y reveló que está pasando por un momento difícil en su vida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza confesó que está pasando por días difíciles y explicó por qué.
La inesperada confesión de Jhorman Toloza que preocupó a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

Jhorman Toloza reapareció en sus redes sociales tras la final de La casa de los famosos Colombia hablando sobre lo mal que la ha pasado durante los últimos días y asegurando que se encuentra muy afectado.

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¿Por qué Jhorman Toloza se alejó de las redes sociales?

Desde hace varios días, Jhorman, quien se mostraba alejado de sus redes sociales, había llamado la atención de sus miles de seguidores, quienes notaron su ausencia.

En esta ocasión, el creador de contenido y expareja de Alexa Torrex compartió una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores.

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Uno de los usuarios le preguntó directamente la razón por la que estaba tan desaparecido de las redes sociales, por lo que Jhorman decidió responder sin filtros y explicar lo que ha estado viviendo durante los últimos días.

Jhorman Toloza confesó que está pasando por días difíciles y explicó por qué.
La inesperada confesión de Jhorman Toloza que preocupó a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

Jhorman aseguró que tomó distancia por su tranquilidad emocional y porque ha atravesado momentos difíciles recientemente:

“He estado bastante mal, muy mal”, dijo.

Luego se refirió a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales y explicó que estos le han afectado mucho, razón por la que decidió alejarse un poco de las redes.

Sin embargo, también señaló que las redes sociales hacen parte de su trabajo, que actualmente tiene compromisos que debe cumplir y que continúa desarrollando contenido para sus seguidores.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre los fuertes comentarios que recibe en redes?

El creador de contenido también comentó que actualmente procura mantener separado el contenido que comparte de los aspectos relacionados con su vida personal.

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Además, mencionó que los comentarios y las advertencias que recibe no provienen únicamente de usuarios en redes sociales, sino también de personas que en algún momento consideró sus amigos.

Jhorman Toloza confesó que está pasando por días difíciles y explicó por qué.
La inesperada confesión de Jhorman Toloza que preocupó a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

“Se burlan de mí todos por una canción que yo mismo apoyé”, dijo, haciendo referencia a la canción viral de Alexa.

Y es que, como es conocido por sus seguidores, el influencer reaccionaba constantemente a lo que ocurría en La casa de los famosos Colombia y a las situaciones relacionadas con Alexa. Sin embargo, tras la la salida de Tebi, se ha mantenido más alejado de las redes sociales.

Incluso, ha permanecido en silencio luego de ser mencionado por Juanda Caribe en algunas de las entrevistas han concedido tras su salida del programa.

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