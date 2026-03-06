Alexa Torrex causó polémica tras inesperado mensaje a Juanda Caribe tras su regreso a Barranquilla

Tras la final de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe hizo un video en el que se mostró en el aeropuerto anunciando que volvería a su ciudad natal, Barranquilla, y una de las reacciones que llamó la atención fue la de Alexa Torrex.

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¿Qué mensaje le dejó Alexa Torrex a Juanda Caribe tras su regreso a Barranquilla?

En el video que Juanda Caribe grabó en el aeropuerto se mostró bailando una canción de champeta que está relacionada con su ‘Team Blue’.

En las imágenes también aparece luciendo el característico saco azul que utilizó durante la final de La casa de los famosos Colombia.

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“Toda la costa con Juanda Caribe”, se escucha en la canción que acompaña el video de Juanda Caribe.

Juanda Caribe regresó a Barranquilla y Alexa Torrex llamó la atención con este mensaje. (Foto: Canal RCN)

Pero más allá de la canción y del anuncio que hacía previo a su llegada a Barranquilla, donde posteriormente fue recibido por varios de sus seguidores que estuvieron pendientes de su participación en el reality de convivencia, un mensaje de Alexa Torrex sorprendió a todos.

La creadora de contenido comentó la publicación de Juanda Caribe y escribió:

“Nos vemos pronto”, acompañando el mensaje con emoji.

El comentario generó una ola de reacciones entre los seguidores de Juanda Caribe, quienes respondieron con críticas hacía ella.

¿Cuál fue la respuesta de Juanda Caribe tras mensaje de Alexa Torrex?

Tras el video, varios usuarios respondieron al mensaje de Alexa Torrex con fuertes críticas, pues como es bien conocido, los dos participantes no tuvieron una buena convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia y tampoco mostraron una cercanía de amistad durante el reality.

"Como su zorro y el otro la hicieron a un lado. Esta buscando a quien pegarse. Me encantan los finales felices", fue uno de los fuertes mensaje que desató Alexa.

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Y es que Juanda Caribe sorprendió al responder varios de los comentarios que recibió en la publicación; sin embargo, no reaccionó al mensaje que le dejó Alexa Torrex.

Juanda Caribe regresó a Barranquilla. (Foto Canal RCN).

Por su parte, Juancho Arango, también exparticipante del reality, comentó la publicación y Juanda Caribe no dudó en responderle con un mensaje relacionado con el nombre.