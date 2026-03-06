Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Importante ‘mujer’ estuvo presente en el recibimiento de Juanda Caribe en Barranquilla

Recibimiento de Juanda Caribe en Barranquilla estuvo marcado por la presencia de una importante ‘mujer’.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Quién era? La ‘mujer’ que llamó la atención en el recibimiento de Juanda Caribe
¿Quién era? La ‘mujer’ que llamó la atención en el recibimiento de Juanda Caribe. (Foto Canal RCN).

Con el fin de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y el posterior cumplimiento de temas laborales, Juanda Caribe pudo regresar a su natal Barranquilla para reencontrarse con su familia, circulo social y fanáticos. Sin embargo, la presencia de una importante ‘mujer’ en su vida se llevó la atención.

Artículos relacionados

¿Quién es la ‘mujer’ que estuvo presente en el recibimiento de Juanda Caribe en Barranquilla?

Una vez aterrizó en Barranquilla, Juanda Caribe se encontró con un grupo de seguidores que lo esperaba con entusiasmo para darle un cálido recibimiento. Tras compartir algunos momentos con ellos, el finalista se dirigió a un establecimiento donde fue sorprendido por una importante ‘mujer’ que lo acompañó durante la etapa final de la competencia: su personaje Mamá Dora.

Juanda Caribe regresó a Barranquilla.
Juanda Caribe regresó a Barranquilla. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido se encontró cara a cara con su icónico personaje, que en esta ocasión fue interpretado por una de las asistentes al recibimiento. Además, el pastel preparado para celebrar su llegada incluía dos figuras: una representaba a Juanda Caribe y la otra a Mamá Dora, el divertido personaje que conquistó a los colombianos durante la recta final del reality de convivencia.

Artículos relacionados

De esta manera, Juanda Caribe vivió un emotivo reencuentro con sus seguidores y con uno de los personajes que marcó su paso por La casa de los famosos Colombia, convirtiendo su llegada a Barranquilla en una celebración icónica.

¿Cómo fue la llegada de Juanda Caribe se reencontró con su hija?

Así mismo, muchas personas en redes sociales se comenzaron a preguntar si Juanda Caribe pudo reencontrarse con su pequeña hija, producto de su relación con su expareja Sheila Gándara. Sin embargo, esta información aún no ha sido revelada por el creador de contenido o la mamá de la pequeña.

Artículos relacionados

Por lo pronto, Caribe se ha limitado a compartir pequeños videos en los que mostró algunas escenas de lo que fue su recibimiento en Barranquilla tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Las imágenes del recibimiento que tuvo Juanda Caribe al llegar a Barranquilla
Las imágenes del recibimiento que tuvo Juanda Caribe al llegar a Barranquilla. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dominica Duque y Alejandro Estrada en masterchef celebrity Alejandro Estrada

Le preguntan a Dominica Duque sobre Alejandro Estrada y así respondió

Dominica Duque reaccionó sobre la posibilidad de regresar con el actor Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal y Valentino Lázaro enviaron indirecta a Alejandro Estrada Valentino Lázaro

Tebi Bernal y Valentino Lázaro lanzaron pulla a Alejandro Estrada por no repartir el premio

Tebi y Valentino llamaron la atención de los seguidores de La casa de los famosos al hacer un comentario sobre Alejandro Estrada.

¿Está enferma? Greeicy apareció canalizada y generó revuelo en redes sociales Greeicy

Greeicy preocupó a sus seguidores tras aparecer canalizada en redes: ¿está enferma?

La cantante llamó la atención de sus seguidores al compartir un video donde aparece recibiendo un tratamiento intravenoso mientras estaba con su familia.

Lo más superlike

Andrés Gómez compartió inesperado mensaje y avivó rumores sobre su matrimonio con Beba. Influencers

Esposo de Beba avivó los rumores sobre su relación tras contundente mensaje sobre el amor, ¿qué dijo?

Andrés Gómez compartió contundente mensaje sobre el amor avivando especulaciones sobre su relación con Beba.

Blessd, Aida Victoria Merlano y Westcol dan de qué hablar Aída Victoria Merlano

Blessd y Aida Victoria Merlano se reconcilian y hacen VIDEO juntos; así reaccionó Westcol

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido" Talento internacional

Falleció bebé de reconocida influenciadora en las últimas horas con doloroso mensaje: “Me despido"

Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor Salud

Los 5 hábitos que pueden ayudarte a sentirte mejor durante el embarazo, según Silvy Araujo

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”