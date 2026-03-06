Importante ‘mujer’ estuvo presente en el recibimiento de Juanda Caribe en Barranquilla

Con el fin de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y el posterior cumplimiento de temas laborales, Juanda Caribe pudo regresar a su natal Barranquilla para reencontrarse con su familia, circulo social y fanáticos. Sin embargo, la presencia de una importante ‘mujer’ en su vida se llevó la atención.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

¿Quién es la ‘mujer’ que estuvo presente en el recibimiento de Juanda Caribe en Barranquilla?

Una vez aterrizó en Barranquilla, Juanda Caribe se encontró con un grupo de seguidores que lo esperaba con entusiasmo para darle un cálido recibimiento. Tras compartir algunos momentos con ellos, el finalista se dirigió a un establecimiento donde fue sorprendido por una importante ‘mujer’ que lo acompañó durante la etapa final de la competencia: su personaje Mamá Dora.

Juanda Caribe regresó a Barranquilla. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido se encontró cara a cara con su icónico personaje, que en esta ocasión fue interpretado por una de las asistentes al recibimiento. Además, el pastel preparado para celebrar su llegada incluía dos figuras: una representaba a Juanda Caribe y la otra a Mamá Dora, el divertido personaje que conquistó a los colombianos durante la recta final del reality de convivencia.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

De esta manera, Juanda Caribe vivió un emotivo reencuentro con sus seguidores y con uno de los personajes que marcó su paso por La casa de los famosos Colombia, convirtiendo su llegada a Barranquilla en una celebración icónica.

¿Cómo fue la llegada de Juanda Caribe se reencontró con su hija?

Así mismo, muchas personas en redes sociales se comenzaron a preguntar si Juanda Caribe pudo reencontrarse con su pequeña hija, producto de su relación con su expareja Sheila Gándara. Sin embargo, esta información aún no ha sido revelada por el creador de contenido o la mamá de la pequeña.

Artículos relacionados Influencers Tebi confirmó si oficializó su relación con Alexa Torrex tras su ruptura con Alejandra Salguero

Por lo pronto, Caribe se ha limitado a compartir pequeños videos en los que mostró algunas escenas de lo que fue su recibimiento en Barranquilla tras su paso por La casa de los famosos Colombia.