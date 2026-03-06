Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales enterneció al mostrar detalle de Mila que llamó la atención de muchos, ¿qué reveló?

Sara Corrales compartió un nuevo video de Mila y mostró detalles de la bebé que llamaron la atención.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales derritió las redes al mostrar un nuevo momento junto a su hija Mila
Sara Corrales compartió tierno video de Mila y un detalle no pasó desapercibido. (Fotos: AFP y Freepik)

Sara Corralesse apoderó de las tendencias en Colombia desde que dio a luz a su primera hija Mila hace apenas unos días, por lo que cada publicación que hace de la pequeña causa sensación en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Sara Corrales de su hija Mila en redes sociales?

La reconocida actriz, desde que dio a conocer que sería mamá, ha estado compartiendo detalles de lo que ha sido esta nueva etapa en su vida.

En varias ocasiones ha llamado la atención al mostrar algunos detalles desde el nacimiento de su pequeña hija, quien nació el pasado 17 de mayo.

Artículos relacionados

Pese a que Sara Corrales se sumó a la tendencia de muchos famosos que han optado por no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales, sí ha compartido algunos detalles de la pequeña, como parte de sus ojos, la mitad de su rostro e incluso sus pies.

Sara Corrales derritió las redes al mostrar un nuevo momento junto a su hija Mila
Sara Corrales compartió tierno video de Mila y un detalle no pasó desapercibido. (Foto: AFP)

En esta ocasión, la actriz, a través de las historias de Instagram, compartió un pequeño video en el que se ve a la pequeña descansando en su coche y usando únicamente pañal.

En el video, sin duda, sus pies fueron los protagonistas y también mostró que su ombliguito aún no se le ha caído tras el parto, que por supuesto generó una ola de ternura entre sus millones de seguidores.

¿Qué mensaje compartió Sara Corrales junto al video de Mila?

“En medio de este calor ardiente, esta sobredosis de ternura”, fue el mensaje con el que compartió el video.

Artículos relacionados

Otro detalle que llamó la atención del video fue una imagen que se alcanza a ver justo al lado del coche. Se trata de una fotografía en la que Sara Corrales aparece junto a su esposo que generó sensación.

Sara Corrales derritió las redes al mostrar un nuevo momento junto a su hija Mila
Sara Corrales compartió tierno video de Mila y un detalle no pasó desapercibido. (Foto: AFP)

Y es que no es la primera vez que Sara Corrales enternece al mostrar a la pequeña en estos días ha compartido diversas imágenes generando el mismo furor. Pero no solo la pequeña se lleva todas las miradas, también la misma actriz ha sido protagonista luego de que mostrara su cuerpo tras días de dar a luz.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Estrada aseguró que su amor con Yuli Ruiz no fue real La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompió el silencio y reveló que su amor con Yuli Ruiz no fue real

Alejandro Estrada habló sobre Yuli Ruiz y reveló qué piensa de la relación que nació en La casa de los famosos Colombia.

Karola le hace escena de celos a eidevin La casa de los famosos

Karola le hace escena de celos a Eidevin en pleno en vivo

La influenciadora Karola le hizo un reclamo a Eidevin en plena transmisión en vivo y así reaccionó.

Beba apareció bailando en redes Influencers

Beba apareció bailando en redes y la actitud de Andrés Gómez no pasó desapercibida; ¿qué hizo?

Beba mostró cómo celebró su cumpleaños y Andrés Gómez, su pareja, terminó siendo el centro de los comentarios.

Lo más superlike

Ella será la encargada de abrir el esperado concierto de Nicky Jam Nicky Jam

Nicky Jam ya tiene telonera para su histórico concierto en Bogotá: ¿quién es?

Se conoce oficialmente quién será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Bogotá, este sábado 6 de junio en El Campín.

La casa de los famosos

Canal RCN se pronuncia sobre supuesto fraude en votaciones de La casa de los famosos Colombia

Sueroterapia: qué es y para qué sirve el tratamiento intravenoso que recibió Greeicy Salud

¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho Talento internacional

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”