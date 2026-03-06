Sara Corrales enterneció al mostrar detalle de Mila que llamó la atención de muchos, ¿qué reveló?

Sara Corralesse apoderó de las tendencias en Colombia desde que dio a luz a su primera hija Mila hace apenas unos días, por lo que cada publicación que hace de la pequeña causa sensación en redes sociales.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

¿Qué mostró Sara Corrales de su hija Mila en redes sociales?

La reconocida actriz, desde que dio a conocer que sería mamá, ha estado compartiendo detalles de lo que ha sido esta nueva etapa en su vida.

En varias ocasiones ha llamado la atención al mostrar algunos detalles desde el nacimiento de su pequeña hija, quien nació el pasado 17 de mayo.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

Pese a que Sara Corrales se sumó a la tendencia de muchos famosos que han optado por no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales, sí ha compartido algunos detalles de la pequeña, como parte de sus ojos, la mitad de su rostro e incluso sus pies.

Sara Corrales compartió tierno video de Mila y un detalle no pasó desapercibido. (Foto: AFP)

En esta ocasión, la actriz, a través de las historias de Instagram, compartió un pequeño video en el que se ve a la pequeña descansando en su coche y usando únicamente pañal.

En el video, sin duda, sus pies fueron los protagonistas y también mostró que su ombliguito aún no se le ha caído tras el parto, que por supuesto generó una ola de ternura entre sus millones de seguidores.

¿Qué mensaje compartió Sara Corrales junto al video de Mila?

“En medio de este calor ardiente, esta sobredosis de ternura”, fue el mensaje con el que compartió el video.

Artículos relacionados Juanda Caribe Alexa Torrex causó polémica tras inesperado mensaje a Juanda Caribe tras su regreso a Barranquilla

Otro detalle que llamó la atención del video fue una imagen que se alcanza a ver justo al lado del coche. Se trata de una fotografía en la que Sara Corrales aparece junto a su esposo que generó sensación.

Sara Corrales compartió tierno video de Mila y un detalle no pasó desapercibido. (Foto: AFP)

Y es que no es la primera vez que Sara Corrales enternece al mostrar a la pequeña en estos días ha compartido diversas imágenes generando el mismo furor. Pero no solo la pequeña se lleva todas las miradas, también la misma actriz ha sido protagonista luego de que mostrara su cuerpo tras días de dar a luz.